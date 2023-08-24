ВАКС стягнув із посадовиці Львівської митниці 1,86 млн грн у дохід держави

Суд визнав необґрунтованим актив посадовиці – квартиру у Львові.

У четвер, 24 серпня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила позовні вимоги прокурора САП до начальниці одного із відділів Львівської митниці ДМС України та визнала необґрунтованим її актив – квартиру у Львові (103,3 кв. м). Про це повідомив офіційний сайт ВАКС.

Зазначається, що вартість квартири складає 1 862 336 гривень.

«Суд ухвалив рішення звернути стягнення на необґрунтований актив в дохід держави в межах зазначеної суми», - повідомляють у ВАКС.

У суді додали, що рішення суду може бути оскаржене упродовж 30 днів з дня складання повного тексту рішення через подання апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС. Повний текст рішення буде складено 25 серпня 2023 року.

У ВАКС не називають ім’я, але, за даними ЗМІ, мова йде про начальницю відділу митного оформлення митного поста «Городок» Львівської митниці Державної митної служби Анну Бісюк.

Раніше ми писали, що ВАКС конфіскував майно Міноборони Білорусі.

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