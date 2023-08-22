ВАКС конфіскував майно Міноборони Білорусі

Йдеться про авіаційний двигун та повітряний стартер.

Вищий антикорупційний суд застосував санкцію до Міноборони Білорусі і конфіскував складові системи електричного авіаційного пуску.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

«У понеділок, 21 серпня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила позов Міністерства юстиції України до Міністерства оборони Республіки Білорусь та застосувала санкцію, передбаченої пунктом 1-1 ч.1 ст. 4 Закону України «Про санкції».

ВАКС стягнув у дохід держави майно, яке належить Міністерству оборони Республіки Білорусь, а саме складові системи електричного авіаційного пуску», – інформує суд.

Раніше ми повідомляли, що Мін’юст подав позов щодо стягнення активів Міноборони Білорусі.

Мова йшла про 1 авіаційний двигун та повітряний стартер.

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