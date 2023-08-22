Проходження ВЛК, компенсації за поранення: Резніков пообіцяв вирішити нагальні проблеми учасників бойових дій

Триває робота над розв'язанням поточних проблем учасників бойових дій, зокрема щодо отримання статусу УБД, проходження військово-лікарських комісійта отримання компенсацій за поранення.

В Україні наразі триває робота над розв'язанням поточних проблем учасників бойових дій, зокрема щодо отримання статусу УБД, проходження військово-лікарських комісій (ВЛК) та отримання компенсацій за поранення. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков на Міжнародному ветеранському форумі.

«За 9,5 років цієї війни в нас уже близько мільйона учасників бойових дій. Ми знаємо точно їхні поточні проблеми і завдання: це отримання статусу УБД, ВЛК, компенсація за поранення тощо. Ми працюємо з усіх цих питань, і будуть зміни. Наразі уже швидко оцифровуються процеси, буде відчутно менше паперів, черг тощо», - сказав Резніков.

Він зазначив, що через якийсь час «у кожного серед родичів або близьких друзів будуть ветерани».

«Тому підтримка ветеранів і родичів має дуже важливе значення. Головне завдання в тому, щоб кожен українець, який бачить ветерана, усвідомлював і розумів дві речі: цей воїн пройшов те, що завтра проходитиму я; друге - він/вона виграли для мене час», - наголосив міністр.

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