Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Законопроект про зміну підходів до оплати праці чиновників доопрацює робоча група

Керівником Робочої групи призначено нардепа Дмитра Чорного, заступником керівника Віталія Безгіна.

Для боротьби з ухиленням від сплати податків: Україна буде обмінюватися даними з податковими органами 100 держав світу

Данило Гетманцев розповів, що отримання від партнерів дозволить підвищити ефективність контролю за декларуванням активів та доходів та посилити боротьбу з ухиленням від сплати податків.

Верховна Рада змінить умови відпусток і грошового забезпечення військових, рятувальників і поліцейських

Зокрема змінюються умови надання військовослужбовцям відпусток під час воєнного стану.

Роздуми про оптимізацію функціонування судової системи: концептуалізація підходів VS рухи заради рухів

Варто зосередитись на заходах, які дозволять шляхом більш ефективного використання ресурсів (зокрема, кадрових) наявної і функціонуючої судової системи підвищити коефіцієнт її корисної дії та запропонувати суспільству розумні інтенсивні альтернативи екстенсивним революційним трансформаціям, пам’ятаючи, що незбалансоване переважання змінюваності над спадковістю (мутація) може бути не менш шкідливою, аніж незбалансована домінація спадковості над потребою у змінах (застій).

Арахамія і Третьякова внесли законопроект про грошове забезпечення військових та поліцейських

Зокрема, пропонується встановити умови, за яких військовослужбовцям, що звільняються, виплачується одноразова грошова допомога.

  1. В Україні

Проходження ВЛК, компенсації за поранення: Резніков пообіцяв вирішити нагальні проблеми учасників бойових дій

13:00, 22 серпня 2023
Триває робота над розв'язанням поточних проблем учасників бойових дій, зокрема щодо отримання статусу УБД, проходження військово-лікарських комісійта отримання компенсацій за поранення.
Проходження ВЛК, компенсації за поранення: Резніков пообіцяв вирішити нагальні проблеми учасників бойових дій

В Україні наразі триває робота над розв'язанням поточних проблем учасників бойових дій, зокрема щодо отримання статусу УБД, проходження військово-лікарських комісій (ВЛК) та отримання компенсацій за поранення. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков на Міжнародному ветеранському форумі.

«За 9,5 років цієї війни в нас уже близько мільйона учасників бойових дій. Ми знаємо точно їхні поточні проблеми і завдання: це отримання статусу УБД, ВЛК, компенсація за поранення тощо. Ми працюємо з усіх цих питань, і будуть зміни. Наразі уже швидко оцифровуються процеси, буде відчутно менше паперів, черг тощо», - сказав Резніков.

Він зазначив, що через якийсь час «у кожного серед родичів або близьких друзів будуть ветерани».

«Тому підтримка ветеранів і родичів має дуже важливе значення. Головне завдання в тому, щоб кожен українець, який бачить ветерана, усвідомлював і розумів дві речі: цей воїн пройшов те, що завтра проходитиму я; друге - він/вона виграли для мене час», - наголосив міністр.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Єгор Краснов
    Єгор Краснов
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Олександр Трембач
    Олександр Трембач
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Безименна
    Наталія Безименна
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Богдана Гедз
    Богдана Гедз
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Каракашьян
    Сергій Каракашьян
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва