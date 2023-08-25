LEGO продаватиме конструктор зі шрифтом Брайля, щоб допомогти дітям із вадами зору

Lego сподівається, що ця ініціатива допоможе батькам, братам і сестрам спільно вивчати шрифт Брайля, а набори включатимуть ідеї для низки навчальних ігор.

Джерело фото: legobraillebricks.com

Lego почне продавати конструктор зі шрифтом Брайля, щоб допомогти дітям із вадами зору навчитися читати. Про це пише The Guardian.

Раніше компанія безкоштовно надавала такий конструктор кільком шкілам і службам, що займаються з дітьми із вадами зору, а тепер запускає їх у масовий продаж.

Lego сподівається, що ця ініціатива допоможе батькам, братам і сестрам спільно вивчати шрифт Брайля, а набори включатимуть ідеї для низки навчальних ігор, у які сім’ї зможуть грати разом.

Європейська спілка незрячих (EBU) каже, що знання шрифту Брайля покращує орфографію, читання та письмо, сприяючи вищому рівню освіти та кращим можливостям працевлаштування для людей із вадами зору.

Набори, призначені для дітей віком від шести років, можна буде придбати в шести англомовних країнах і в п’яти франкомовних країнах. Очікується, що італійська, німецька та іспанська версії будуть запущені наступного року.

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