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Выехавших за границу украинских пенсионеров обяжут раз в год проходить физическую идентификацию: какие последствия непрохождения

09:00, 10 июля 2023
Кабмин зарегистрировал законопроект, которым предлагается пенсионерам обязать раз в год проходить физическую идентификацию и прекращать выплаты пенсий пенсионерам, временно проживающим за границей в случае непрохождения физической идентификации.
Выехавших за границу украинских пенсионеров обяжут раз в год проходить физическую идентификацию: какие последствия непрохождения
Источник фото: 24tv.ua
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Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №9453 о внесении изменений в некоторые законы Украины о пропорциональном исчислении страхового стажа лицам, работавшим за пределами Украины, которым предлагается прекращать платить пенсии украинцам, временно проживающим за пределами нашего государства в случае непрохождения ими раз в год физической идентификации.

Законопроект предлагает установить, что выплата пенсии лицам, временно проживающим за пределами Украины, осуществляется на текущие счета, открытые в учреждениях банков, расположенных на территории Украины, при условии прохождения до 31 декабря каждого года лицом физической идентификации.

Как объяснили в Министерстве реинтеграции через «Дія Підпис» в личном кабинете на портале Пенсионного фонда.

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При этом инициативой дополняется перечень оснований отказа для прекращения выплаты пенсии. Отмечается, что выплата пенсий прекращается при непрохождении физической идентификации в случаях, предусмотренных законодательством.

Также пенсионер больше не сможет рассчитывать на пенсионные выплаты в случае, если не тратит деньги с карты, на которую ему ее начисляют в течение шести месяцев.

Еще одним дополнительным основанием для прекращения выплаты пенсии является соответствующее заявление пенсионера в связи с его временным проживанием за границей

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», правительство поддержало законопроект о выплате пенсий гражданам с временно оккупированных территорий.

Автор: Ярослав Конощук

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