Для преступников, которых Украина требует выдать у иностранных государств, будут лучшие условия заключения

Иностранные государства отказываются экстрадировать в Украину преступников, потому что в нашем государстве нет гарантий безопасности для заключенных – депутаты предлагают держать их в улучшенных СИЗО и колониях.

В Украине нет гарантий безопасности для заключенных и не соблюдают международные стандарты, поэтому иностранные страны отказываются экстрадировать в Украину преступников или просят наше государство размещать экстрадированных в западных областях. Следовательно, нужно установить для них улучшенные условия. Такую логику предлагают применить народные депутаты Денис Маслов, Николай Стефанчук и другие в предложенном законопроекте 9451 (об обеспечении соблюдения прав и свобод осужденных граждан Украины, переданных в Украину для отбывания наказания, а также в отношении которых компетентным органом иностранного государства было принято решение об их выдаче в Украину (экстрадицию) для привлечения к ответственности или исполнению приговора).

«Иностранные государства просят размещать экстрадированных в западных регионах»

Как отмечают авторы, в последнее время компетентными органами других государств принят ряд решений об отказе в удовлетворении запросов о выдаче лиц в Украину ввиду несоблюдения в пенитенциарных учреждениях Украины статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод по запрету пыток, а также невозможность обеспечения безопасности во время пребывания лиц в пенитенциарных учреждениях в условиях военного положения.

«При этом отдельными государствами запрашиваются дополнительные гарантии размещения выданных лиц в западных регионах Украины, а предоставление Украиной таких гарантий, как правило, оценивается положительно и способствует решению вопроса экстрадиции», - пишут авторы в пояснительной записке.

Итак, как рассуждают авторы, во избежание случаев отказа компетентными органами иностранных государств в выдаче в Украину подозреваемых и обвиняемых, целесообразно предоставить Министерству юстиции Украины полномочия утверждать перечни учреждений предварительного заключения, исправительных или воспитательных колоний, где будут содержаться экстрадированные.

Для экстрадированных будут условия с международными стандартами

«Сектора/участки таких учреждений будут полностью отвечать как требованиям национального законодательства, так и международным обязательствам Украины в сфере прав человека.

В частности, при их создании и функционировании будут учтены результаты визитов Европейского комитета по предотвращению пыток или бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания и рассмотренных Европейским судом по правам человека дел в этой сфере против Украины», - пишут депутаты.

Так, Уголовно-исполнительный кодекс Украины дополняется положениями, предусматривающими отбывание наказания осужденными к лишению свободы, переданными в Украину, а также в отношении которых компетентным органом иностранного государства принято решение об их экстрадиции для привлечения к ответственности или исполнения приговора, в колониях согласно перечню, утверждаемого Министерством юстиции Украины.

Аналогично в Законе Украины «О предварительном заключении» (ст.8) предусмотрены нормы раздельного содержания лиц, переданных в Украину по процедуре выдачи (экстрадиции).

Автор: Наталья Мамченко

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