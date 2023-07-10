Українських пенсіонерів, які виїхали за кордон зобов’яжуть раз на рік проходити фізичну ідентифікацію: які наслідки непроходження

Кабмін зареєстрував законопроєкт, яким пропонується пенсіонерів зобов’язати раз на рік проходити фізичну ідентифікацію і припиняти виплати пенсій пенсіонерам, які тимчасово проживають за кордоном в разі непроходження фізичної ідентифікації.

Джерело фото: 24tv.ua

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №9453 про внесення змін до деяких законів України щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України, яким пропонується припиняти виплачувати пенсій українцям, які тимчасово проживають за межами нашої держави в разі непроходження ними раз на рік фізичної ідентифікації.

Законопроєктом пропонується встановити, що виплата пенсії особам, які тимчасово проживають за межами України, здійснюється на поточні рахунки, відкриті в установах банків, розташованих на території України, за умови проходження до 31 грудня кожного року особою фізичної ідентифікації.

Як пояснили в Міністерстві реінтеграції через «Дія Підпис» в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду.

Також підтвердити місце проживання може представник консульства в країні, де перебуває пенсіонер.

При цьому ініціативою доповнюється перелік підстав для відмови для припинення виплати пенсії. Зазначається, що виплата пенсій припиняється у разі непроходження фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством.

Також пенсіонер більше не зможе розраховувати на пенсійні виплати в разі, якщо не витрачає гроші з картки, на яку йому її нараховують протягом шести місяців.

Ще однією додатковою підставою для припинення виплати пенсії є відповідна заяву пенсіонера у зв’язку з його тимчасовим проживанням за кордоном.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», уряд підтримав законопроєкт щодо виплати пенсій громадянам із тимчасово окупованих територій.

Автор: Ярослав Конощук

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