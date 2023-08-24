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Рада суддів звернеться до Кабміну щодо можливості виїзду за кордон жінок-суддів з метою лікування і відвідування родичів, а також суддів-військовослужбовців, які є мобілізованими до ЗСУ

Рада суддів України вирішила звернутися до Кабміну щодо можливості виїзду за кордон невійськовозобов'язаних жінок-державних службовців, в тому числі жінок-суддів під час відпустки з метою лікування та відвідування родичів.

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  1. Законодавство

Врегулювання розміру пенсії особам, які працювали за кордоном: Рада прийняла за основу законопроект

18:38, 24 серпня 2023
Документ врегульовує обчислення розміру пенсії пропорційно до страхового стажу, набутого в Україні, для осіб, які працювали в Україні та за її межами.
Врегулювання розміру пенсії особам, які працювали за кордоном: Рада прийняла за основу законопроект
Фото: miskrada.kherson.ua
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У четвер, 24 серпня, Верховна Рада прийняла за основу законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України» (№ 9453). Про це повідомив офіційний сайт парламенту.

Документ врегульовує обчислення розміру пенсії пропорційно до страхового стажу, набутого в Україні, для осіб, які працювали в Україні та за її межами, й окремо для держав колишнього СРСР та російської федерації (для військовослужбовців).

«Зазначене питання потребує додаткового врегулювання у зв’язку з денонсацією угод щодо пенсійного забезпечення з державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав. Раніше Пенсійний фонд України та пенсійний фонд російської федерації обмінювалися документами, якими засвідчувалися тривалість трудового стажу та суми заробітку — зараз такий обмін неможливий.

Україна також вийшла з Угоди про гарантії прав громадян держав-учасниць СНД в галузі пенсійного забезпечення, через що право на призначення пенсії в Україні втратять громадяни, які набули стаж в інших, крім російської федерації, державах-учасницях СНД», - сказано у повідомленні.

Документ передбачає також припинення виплати пенсії:

 в разі тимчасового проживання за кордоном за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії та якщо особу визнано безвісно відсутньою, зниклою безвісти або оголошено померлою у встановленому законом порядку;

тим, хто не отримував їх протягом 6 місяців поспіль у відповідних організаціях, або в разі відсутності протягом 6 місяців поспіль видаткових операцій в установах банків по відповідних поточних рахунках, а також якщо одержувачі пенсії не проходили фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством.

Додатково пропонується відновити умови ідентифікації для внутрішньо переміщених осіб на загальних підставах.

Раніше ми писали, що Українських пенсіонерів, які виїхали за кордон зобов’яжуть раз на рік проходити фізичну ідентифікацію.

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