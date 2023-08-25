В Париже открыли Киевский сквер, фото

Киевский сквер расположен в центре Парижа.

Источник фото: Виталий Кличко

В четверг, 24 августа, в центре Парижа состоялось открытие Киевского сквера. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Сегодня (24 августа – ред) по приглашению мэра французской столицы Анн Идальго мы вместе открыли Киевский сквер. Он расположен в центре Парижа, возле музея Пти-Пале, рядом с Елисейскими полями», - написал Кличко.

По словам мэра, на открытии сквера он встретил украинских бойцов, проходящих лечение и реабилитацию в Париже, и пообщался с ними. Также он пообщался с украинцами, преимущественно женщинами и детьми, временно проживающими во Франции, спасаясь от войны.

Кличко добавил, что столица Франции демонстрирует «поддержку французским народом борьбы украинцев за общие европейские ценности – свободу, равенство и верховенство права».

«Для нас очень важна поддержка друзей и партнеров. И должны делать все, чтобы она усиливалась», - отметил он.

Источник фото: Виталий Кличко

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