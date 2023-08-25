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Конкурсная комиссия по избранию руководителя Службы судебной охраны определилась с главой

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Высший совет правосудия просит Кабмин учесть средства на командировки членов ВСП и оплату членских взносов для участия в различных организациях

Предоставление Высшему совету правосудия статуса наблюдателя в Европейской сети советов правосудия предусматривает заграничные командировки и оплату членских взносов, но Минфин не предусмотрел на это деньги.

На 2024 год ВСП не хватает 74 млн грн на надбавки, материальную помощь на оздоровление, решение социально-бытовых вопросов и премии: ВСП обратился в Кабмин

Высший совет правосудия обратился в Кабмин, отметив в частности, что Минфину следует увеличить объем расходов на ВСП, которому в 2024 году может не хватить 18,8 млн грн на материальную помощь на оздоровление, 25 млн грн на премии, 14,5 млн грн на матпомощь для решения социально-бытовых вопросов.

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Рада судей считает целесообразным исключить из списков запрета на пересечение границы тех судей и государственных служащих, которые служат в Вооруженных Силах Украины.

У Кабмина будет полгода на подачу в Раду законопроекта о лоббизме и лоббистской деятельности

Новый закон о правотворческой деятельности обязывает Кабмин в течение шести месяцев подать в Верховную Раду законопроект о лоббизме и лоббистской деятельности.

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В Париже открыли Киевский сквер, фото

08:05, 25 августа 2023
Киевский сквер расположен в центре Парижа.
В Париже открыли Киевский сквер, фото
Источник фото: Виталий Кличко
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В четверг, 24 августа, в центре Парижа состоялось открытие Киевского сквера. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

  «Сегодня (24 августа – ред) по приглашению мэра французской столицы Анн Идальго мы вместе открыли Киевский сквер. Он расположен в центре Парижа, возле музея Пти-Пале, рядом с Елисейскими полями», - написал Кличко.

По словам мэра, на открытии сквера он встретил украинских бойцов, проходящих лечение и реабилитацию в Париже, и пообщался с ними. Также он пообщался с украинцами, преимущественно женщинами и детьми, временно проживающими во Франции, спасаясь от войны.

Кличко добавил, что столица Франции демонстрирует «поддержку французским народом борьбы украинцев за общие европейские ценности – свободу, равенство и верховенство права».

«Для нас очень важна поддержка друзей и партнеров. И должны делать все, чтобы она усиливалась», - отметил он.

Источник фото: Виталий Кличко

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