Закупали продукты для гуманитарки по «космическим ценам»: разоблачили чиновников

Некоторые продукты чиновники закупали по ценам, которые в 2-3 раза были выше рыночных.

Фото: zerowastelviv.org.ua

В четверг, 24 августа, НАБУ и САП разоблачили злоупотребление на сумму 62,5 млн грн при закупке продуктов питания для обеспечения нужд государства в период военного положения. Об этом говорится в пресс-службе САП.

Указанные продукты питания назначались как гуманитарная помощь для населения Донецкой, Херсонской, Сумской, Запорожской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской и Полтавской областей и города Киева. К реализации сделки причастны бывшие и действующие чиновники.

«Как установлено в ходе досудебного расследования, в марте 2022 года первым заместителем Министра аграрной политики и продовольствия реализована схема, которая предусматривала закупку для нужд областных военных администраций на средства АО «Укрзализныця» продукции у подконтрольной компании по ценам, в 2-3 раза выше рыночных. Завышение цены произошло за счет закупки продукции иностранного производителя (Польша) через контролируемую фирму-посредницу.

В результате реализации указанной схемы с марта по август 2022 года АО «Укрзализныця» причинен ущерб в сумме 28,8 млн грн (с НДС)», - сказано в сообщении.

Кроме того, в этот же период с участием упомянутого топ-чиновника по завышенным ценам закуплены продукты питания для нужд государства у другой подконтрольной компании, которая через подконтрольную фирму-посредницу также покупала продукцию у иностранного производителя (Турция) по рыночным ценам. Как и в первом эпизоде, повышение цены происходило именно на этапе продаж продукции одной подконтрольной компанией другой. Для обеспечения закупки продукции в схему также привлекли действующего на тот момент заместителя Министра экономики. Он, в частности, скрывал данные о наличии более выгодных предложений от других участников рынка, включая украинских производителях, а также склонял чиновников ОВА к противоправному согласованию заявок и счетов на закупку продуктов у подконтрольной компании.

Из-за действия схемы с марта по август 2022 года АО «Укрзализныця» причинен ущерб в сумме 33,7 млн грн. После получения оплаты деньги выводились на зарубежную компанию с признаками фиктивности для дальнейшей легализации.

«О подозрении сообщено 2 лицам:

- первому заместителю Министра аграрной политики и продовольствия;

- экс-заместителю Министра экономики.

Действия лиц квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины», - добавили в САП.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие участники преступления.

Ранее сообщалось, что в Киеве чиновника коммунального предприятия подозревают в растрате на закупке топлива.

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