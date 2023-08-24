Путин впервые прокомментировал гибель Пригожина

Российский диктатор после смерти Пригожина назвал его человеком «сложной судьбы».

Российский диктатор владимир путин впервые прокомментировал крушение самолета в Тверской области рф, на борту находился главарь ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Он «выразил соболезнования» погибшим во время падения самолета и назвал инцидент «трагедией».

По словам путина, первичные данные свидетельствуют, что на борту находились сотрудники ЧВК «Вагнер».

«Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были, и добивался он результатов нужных для себя и тогда, когда я его просил об этом», - сказал диктатор.

Также он подтвердил, что Пригожин 23 августа вернулся из Африки и встречался в рф с некоторыми официальными лицами.

Напомним, что 23 августа в рф разбился самолет, на борту которого был Пригожин.

Кроме того, Президент США Джо Байден предположил, что путин может стоять за катастрофой самолета в Тверской области под Москвой.

Добавим, Министр юстиции Денис Малюська прокомментировал слова пропагандиста Соловьева о том, что он "причастен" к ликвидации главаря «Вагнера» Пригожина.

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