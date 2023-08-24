Путін вперше прокоментував загибель Пригожина

Російський диктатор після смерті Пригожина назвав його людиною «складної долі».

Російський диктатор володимир путін вперше прокоментував аварію літака в Тверській області рф, на борту якого знаходився ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Він «висловив співчуття» загиблим під час падіння літака та назвав інцидент «трагедією».

За словами путіна, первинні дані свідчать, що на борту були співробітники ПВК «Вагнер».

«Пригожина я знав дуже давно, з початку 90-х років. Це була людина складної долі, і помилки в неї були, і добивалася вона результатів потрібних для себе і тоді, коли я її просив про це», - сказав диктатор.

Також він підтвердив, що Пригожин 23 серпня повернувся з Африки та зустрічався в росії з деякими офіційними особами.

Нагадаємо, що 23 серпня у рф розбився літак, на борту якого був Пригожин.

Кроме того, президент США Джо Байден припустив, що путін може стояти за катастрофою літака у Тверській області, що під Москвою.

Додамо, міністр юстиції Денис Малюська прокоментував слова пропагандиста Соловйова про те, що він причетний до «ліквідації» ватажка «Вагнера» Пригожина.

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