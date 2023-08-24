Закон «Про правотворчу діяльність» відкриває шлях для врегулювання процесів лобізму — НАЗК

У НАЗК зазначили, що реалізація закону дозволить підвищити ефективність законодавчого процесу та державної політики в країні.

У четвер, 24 серпня, Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому проект Закону України «Про правотворчу діяльність» (№5707). Про документ раніше писала «Судово-юридична газета».

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) зазначило, що вітає прийняття цього важливого законопроекту. Його реалізація дозволить підвищити ефективність законодавчого процесу та державної політики в цілому, а також відкриває шлях для законодавчого врегулювання процесів лобізму в Україні.

У НАЗК зазначають, що фактично документ встановлює «єдині правила для всіх, хто уповноважений розробляти та приймати нормативно-правові акти, закладає чітку систему законодавства, планування правотворчої діяльності (зокрема, розробку документів публічної політики) тощо».

«Це фундаментальний закон, що дозволить не лише зробити законодавчий процес зрозумілим і ефективним, а й передбачає ухвалення закону про доброчесність лобіювання найближчим часом. Законодавче регулювання лобізму та парламентської етики зменшить ризики політичної корупції, а отже прискорить вступ в Європейський Союз», – зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.

Він нагадав, що прийняття ефективного законодавства про лобістську діяльність та врегулювання питань парламентської етики є рекомендаціями Групи держав проти корупції (GRECO), які має виконати України. Крім того, це передбачено в Антикорупційній стратегії до 2025 року та Державній антикорупційній програмі на 2023-2025 роки.

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