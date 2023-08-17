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МИД завершил собеседования с 16 кандидатами на должности послов, прошедших первый в истории открытый отбор, — Кулеба

09:52, 17 августа 2023
Министерство получило более тысячи заявок от представителей деловых кругов, ученых и преподавателей, ветеранов и военных и дипломатов.
МИД завершил собеседования с 16 кандидатами на должности послов, прошедших первый в истории открытый отбор, — Кулеба

Министерство иностранных дел завершило собеседования с 16 кандидатами в послы, прошедшими первый в истории открытый отбор. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Во время отбора, который начался в марте этого года, МИД получил более тысячи заявок. 30% из них подали представители деловых кругов, 12% - ученые и преподаватели, 7% - ветераны и военные, еще 7% - действующие и бывшие дипломаты.

О желании поучаствовать в конкуре заявили также адвокаты и правозащитники, гражданское общество, медийщики, представители местного самоуправления, госслужащие и другие.

«Все всегда хотят скорых результатов. И я не исключение. Но мы понимали с самого начала, что открытый набор предполагает тщательную проверку каждой кандидатуры. Поэтому путь от объявления сбора заявок до отбора кандидатов оказался достаточно длинным. И именно поэтому из более чем тысячи заявок мы отобрали шестнадцать. Но это действительно квалифицированные, мотивированные, очень мощные кандидаты», – написал Кулеба, добавив, что проинформирует президента о результатах открытого отбора.

Министр сообщил, что не будет рассказывать о конкретных кандидатах, пока они не прошли остальные стадии процесса.

«Но уже сейчас могу заверить, что это лучшие из лучших, ведь конкурс был, по сути, 69 человек на место», - подчеркнул он.

Все кандидаты, по словам Кулебы, разные люди, однако все они преуспели в своих сферах и имеют амбицию и способность быть полезными Украине.

Глава МИД подчеркнул, что поиск и назначение послов Украины за границей — это сложный и достаточно длительный процесс, ранее закрытый.

«Открытый набор ломает эту традицию и дает равные шансы всем, у кого есть способности, компетенции и амбиции», — сказал он.

Как известно, в берегу 2023 года Дмитрий Кулеба рассказал о сложной ситуации в МИД из-за кадрового голода и объявил открытый набор послов.

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