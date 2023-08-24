США в сентябре начнут готовить украинских пилотов на F-16 — СМИ

О решении по обучению украинских пилотов могут официально объявить уже 24 августа.

США готовы начать тренировки пилотов Украины на истребителях F-16 на своей территории уже в сентябре. Об этом утверждает The New York Times.

Как отмечает источник, бойцы ВС ВСУ будут проходить обучение в США, как только Украина их определит.

Также журналисты уточняют, что на данный момент неясно, будут ли в США обучаться пилоты, изначально предназначенные для европейских программ подготовки, или это будет дополнительная группа.

В NYT добавляют, что о решении насчет обучения могут официально объявить уже 24 августа.

«Пилоты сначала пройдут обучение английскому языку в Техасе, а затем приступят к многомесячной летной подготовке в Аризоне», - заявил изданию неназванный американский чиновник.

Ранее сообщалось, что Португалия готова присоединиться к учениям украинских пилотов на F-16 - Зеленский.

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