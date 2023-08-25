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У Кабмина будет полгода на подачу в Раду законопроекта о лоббизме и лоббистской деятельности

Новый закон о правотворческой деятельности обязывает Кабмин в течение шести месяцев подать в Верховную Раду законопроект о лоббизме и лоббистской деятельности.

Как суды будут стимулировать должников выполнять судебные решения по гражданским делам: Рада готовится принять закон

Комитет рекомендует принять законопроект об усилении судебного контроля за исполнением судебных решений.

25 августа состоится конкурс на главу Службы судебной охраны: список кандидатов

Среди кандидатов на должность главы Службы судебной охраны – действующее руководство Службы судебной охраны.

Парламент одобрил изменения по единовременной денежной помощи военнослужащим

На какую единоразовую денежную помощь могут рассчитывать военные: Верховная Рада приняла законопроект в первом чтении.

Рада судей обратится к Кабмину о возможности выезда за границу женщин-судей с целью лечения и посещения родственников, а также судей-военнослужащих, мобилизованных в ВСУ

Рада судей Украины решила обратиться в Кабмин о возможности выезда за границу невоеннообязанных женщин-государственных служащих, в том числе женщин-судей во время отпуска с целью лечения и посещения родственников.

  1. Судебная практика
  2. / Большая Палата Верховного Суда

Возможности использования распечаток электронной переписки как доказательств по делу и другое – дайджест правовых позиций БП ВС

09:23, 25 августа 2023
Решения Большой Палаты ВС, внесенные в ЕГРСР за май – июль 2023 года.
Возможности использования распечаток электронной переписки как доказательств по делу и другое – дайджест правовых позиций БП ВС
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Верховный Суд опубликовал дайджест правовых позиций Большой Палаты Верховного Суда (решения, внесенные в ЕГРСР за май – июль 2023 года).

Серед них – позиції щодо:

  • можливості використання роздруківок електронного листування як доказів у справі;
  • відсутності обов’язку Моторного (транспортного) страхового бюро України сплачувати за страховика, що допустив прострочення виплати суми страхового відшкодування, передбачені законом суми 3 % річних, інфляційних втрат та пені;
  • витребування майна, яке не визначене індивідуально або не виділене в натурі;
  • неможливості оскарження ухвали суду першої інстанції про залишення позовної заяви без руху в частині розгляду клопотання про звільнення від сплати судового збору окремо від рішення суду;
  • представництва прокурором інтересів держави в особі органу місцевого самоврядування та комунального закладу (школи) при оскарженні договору на постачання природного газу;
  • строку, протягом якого орендар може звернутися з позовом про визнання укладеною додаткової угоди про поновлення договору оренди землі;
  • відсутності необхідності нотаріального посвідчення договору оренди транспортного засобу, стороною якого є ФОП;
  • стягнення кредитором заборгованості за рахунок предмета договору поруки / іпотеки в разі смерті боржника тощо.

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