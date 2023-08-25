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Поддельные справки для выезда за границу за $4000: в Киеве главе военно-врачебной комиссии сообщено о подозрении

10:37, 25 августа 2023
К схеме были привлечены 9 человек, в том числе работники медучреждений и члены военно-врачебных комиссий.
Поддельные справки для выезда за границу за $4000: в Киеве главе военно-врачебной комиссии сообщено о подозрении
Фото: Офис Генпрокурора
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В Киеве главе военно-врачебной комиссии Подольского территориального центра комплектования и социальной поддержки сообщено о подозрении в подделке справок для выезда военнообязанных за границу. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый вместе с сообщниками помогал производить справки о непригодности мужчин к прохождению военной службы с последующим снятием с военного учета. В дальнейшем эти документы являлись основанием для пересечения государственной границы Украины.

Стоимость услуги по изготовлению фальсифицированных медицинских документов составляла от 3 до 4 тыс. долларов с человека.

«В общей сложности к схеме были привлечены 9 человек, которые подыскивали желающих избежать мобилизации, а также лица, непосредственно изготовлявшие пакет необходимых документов – работники медицинских учреждений столицы, члены военно-врачебных комиссий.

Они организовывали подготовку и выдачу мужчинам призывного возраста документов с фальшивыми диагнозами для признания непригодными для военной службы», — говорится в сообщении.

Деятельность группы была разоблачена при подготовке пакета документов для трех мужчин призывного возраста и получении от них денежных средств.

По результатам следственных действий в феврале 2023 года председателю ВЛК Оболонского ТЦК и СП, а также 6 врачам сообщили о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, в том числе трем из них – в составе организованной группы.

В ходе дальнейшего расследования правоохранители установили причастность к этому уголовному правонарушению главы ВЛК Подольского ТЦК и СП в Киеве.

Фото: Офис Генпрокурора

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