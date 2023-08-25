В Ивано-Франковске военкоматы фиктивно брали на «военную службу» родственников чиновников и футболистов, — ГБР

Они получали деньги от государства без реального прохождения военной службы.

Фото: Государственное бюро расследований

В Ивано-Франковске разоблачили схему фиктивного зачисления на военную службу в подразделения охраны Территориальных центров комплектования и социальной поддержки родственников руководителей города и футболистов местного профессионального клуба. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

В ходе досудебного расследования Бюро установило личности некоторых руководителей состава территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые наладили противоправную схему фиктивного зачисления граждан на военную службу в роты охраны ТЦК и СП.

«Новобранцы» получали возможность фактически не проходить военную службу, проводя время по своему усмотрению. Некоторые из них спокойно участвовали в футбольных матчах в составе футбольного клуба из Прикарпатья. К тому же они получали от государства денежное и материальное обеспечение счетом бюджетных средств», — говорится в сообщении.

В ГБР отметили, что такие действия военных чиновников представляют прямую угрозу национальной безопасности Украины и подрывают авторитет территориальных центров комплектования и социальной поддержки, что вредит выполнению мобилизационных мероприятий.

Правоохранители провели около 30 обысков в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки Ивано-Франковской области, областной военно-врачебной комиссии, а также по местам жительства фигурантов. В ходе следственных действий проверяются возможные противоправные действия персонала при проведении мобилизации, прохождения службы и противоправного получения денежного довольствия.

По результатам будет решаться вопрос сообщения о подозрении отдельным военным чиновникам территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Расследование проводится в рамках начатого уголовного производства по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения).

Фото: Государственное бюро расследований

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