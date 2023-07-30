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Секретаріат Вищої ради правосуддя дозволять фінансувати за рахунок коштів урядів іноземних держав

13:00, 30 липня 2023
У тому числі за рахунок грошей іноземних урядів можна буде забезпечувати діяльність Служби дисциплінарних інспекторів, яка буде готувати проекти рішень про притягнення певних суддів до відповідальності.
Секретаріат Вищої ради правосуддя дозволять фінансувати за рахунок коштів урядів іноземних держав
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Фінансувати роботу секретаріату Вищої ради правосуддя зможуть за рахунок грошей іноземних держав. Відповідні зміни передбачає законопроект про створення Служби дисциплінарних інспекторів №9483-2, який Верховна Рада планує схвалити за основу.

Так, у законі пропонується встановити, що «забезпечення діяльності секретаріату Вищої ради правосуддя здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, а також коштів, які надходять до державного бюджету в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ».

Враховуючи те, що за цим законопроектом Служба дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, яка розглядатиме скарги на суддів, є самостійним структурним підрозділом у складі секретаріату ВРП, то і її фінансування можуть забезпечувати грошима іноземних урядів.

Нагадаємо, у квітні 2023 року Комітет Верховної Ради з питань правової політики відклав розгляд законопроекту №9047 про додаткові джерела фінансування судової влади, яким пропонувалося дозволити фінансування судової системи міжнародними донорами, а також дозволити судам, органам суддівського врядування, іншим установам системи правосуддя отримувати благодійну допомогу.

Разом з тим, 11 квітня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект 8433 про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України щодо використання коштів з рахунків на підтримку України.

Цим законом, за умови прийняття відповідного рішення Кабміном, головним розпорядникам коштів дозволили отримувати благодійні пожертви. За чинним законодавством такими головними розпорядниками є, наприклад, Державна судова адміністрація, Вищий антикорсуд, Вища рада правосуддя та ін.

Також нагадаємо, що законопроект 9483-2 зв’язаний з законопроектом 9261 «про негайне відновлення розгляду скарг на суддів», яким повноваження вивчати скарги тимчасово знов повернуть Вищій раді правосуддя до моменту створення Служби дисциплінарних інспекторів. Проект 9261 збираються ухвалити вже в цілому на найближчому засіданні Ради. Детально про нього можна прочитати у матеріалі «Верховна Рада ухвалить закон про негайне відновлення розгляду скарг на суддів, але негайно їх розгляд не відновиться».

 Автор: Наталя Мамченко

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