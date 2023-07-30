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  1. У світі

Пентагон купить для України термінали Starlink, які Ілон Маск відключати не зможе, — ЗМІ

10:18, 30 липня 2023
Йдеться про 400 - 500 таких терміналів Starlink, а схвалив угоду очільник Пентагону у червні.
Пентагон купить для України термінали Starlink, які Ілон Маск відключати не зможе, — ЗМІ
Фото: depositphotos
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Міністр оборони США Ллойд Остін схвалив угоду відомства про придбання сотень нових терміналів та послуг Starlink. Про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що така угода дає Пентагону контроль над установкою, де працює сигнал на території України, і дозволяє не побоюватися його переривання за бажанням власника компанії SpaceX Ілона Маска.

За словами двох американських чиновників, знайомих з угодою, йдеться про 400 - 500 таких терміналів Starlink, а схвалив угоду очільник Пентагону у червні.

Такі нові пристрої виконуватимуть «ключові функції та певні місії». У публікації йдеться про те, що зроблено це було, вірогідно, щоб надати Україні спеціальні термінали та послуги для виконання конфіденційних функцій, які Маск відключити не зможе.

Видання також зазначає, що Пентагон підтвердив контракти зі Starlink, але відмовився вдаватися до подробиць.

У США федеральний уряд є одним із найбільших клієнтів SpaceX, використовуючи свої ракети для місій NASA та запуску військових супутників спостереження. Як розповіло виданню джерело, знайоме з дискусіями, високопосадовці Пентагону намагалися бути посередниками у питаннях, пов'язаних зі Starlink, зокрема з Україною.

У статті також йдеться про те, що ще 17 березня головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний під час телефонної розмови з головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі порушив тему Starlink.

Як розповіли виданню три джерела, знайомі з розмовою, Залужний зазначив, що рішення України на полі бою залежали від подальшого використання Starlink для зв'язку, і країна хотіла забезпечити доступ та обговорити, як покрити вартість послуги.

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