Пентагон купить для Украины терминалы Starlink, которые Илон Маск отключать не сможет, — СМИ

Речь идет о 400 - 500 таких терминалах Starlink, а одобрил соглашение глава Пентагона в июне.

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Министр обороны США Ллойд Остин одобрил соглашение ведомства о приобретении сотен новых терминалов и услуг Starlink. Об этом сообщает The New York Times.

Такое соглашение дает Пентагону контроль над установкой, где работает сигнал на территории Украины, и позволяет не опасаться его прерывания по желанию владельца компании SpaceX Илона Маска.

По словам двух американских чиновников, знакомых с соглашением, речь идет о 400–500 таких терминалах Starlink, а одобрил соглашение глава Пентагона в июне.

Такие новые устройства будут выполнять ключевые функции и определенные миссии. В публикации говорится, что сделано это было, вероятно, чтобы предоставить Украине специальные терминалы и услуги для выполнения конфиденциальных функций, которые Маск отключить не сможет.

Издание также отмечает, что Пентагон подтвердил контракты со Starlink, но отказался прибегать к подробностям.

В США федеральное правительство является одним из самых крупных клиентов SpaceX, используя свои ракеты для миссий NASA и запуска военных спутников наблюдения. Как рассказал источник, знакомый с дискуссиями, чиновники Пентагона пытались быть посредниками в вопросах, связанных со Starlink, в частности с Украиной.

В статье также говорится, что еще 17 марта главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный во время телефонного разговора с председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли поднял тему Starlink.

Как рассказали три источника, знакомые с разговором, Залужный отметил, что решения Украины на поле боя зависели от дальнейшего использования Starlink для связи, и страна хотела обеспечить доступ и обсудить, как покрыть стоимость услуги.

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