В МВД рассказали, что будет с оружием, которое выдали гражданским в первые дни полномасштабной войны

В первые дни полномасштабной войны органы государственной власти предприняли экстраординарные шаги по обороне и защите, в частности, путем выдачи огнестрельного оружия гражданскому населению на период действия военного положения.

Стало известно, что в дальнейшем будет с огнестрельным оружием, выдаваемым гражданским лицам для участия в отпоре и сдерживании агрессии рф. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый изданию zn.ua.

Как известно, в первые дни полномасштабной войны органы государственной власти предприняли экстраординарные шаги по обороне и защите украинского народа, территориальной целостности, суверенитету и независимости нашей страны от российских оккупантов, в частности, путем выдачи огнестрельного оружия гражданскому населению на период действия военного положения.

Так, в рамках реализации положений статьи 65 Конституции Украины, согласно которым защита Родины, ее независимости и территориальной целостности является обязанностью граждан Украины, в первые дни полномасштабной войны МВД совместно с членами профильного парламентского комитета разработали законопроект «Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины», который в дальнейшем был принят Верховной Радой и вступил в силу 7 марта 2022 года.

Законом предусмотрено предоставление права гражданским лицам в период действия военного состояния получить огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, а также использовать его (собственное наградное оружие, спортивное оружие, пистолеты, револьверы, винтовки, гладкоствольные ружья, охотничье нарезное, гладкоствольное или комбинированное) и сдерживание вооруженной злости российской федерации.

Замминистра отмечает, что такое решение было правильным, эффективным и своевременным, ведь сыграло важную роль в осуществлении вооруженного отпора оккупационным войскам рф, особенно в первые дни полномасштабной войны.

В настоящее время МВД в сотрудничестве с Парламентом ведет предметное обсуждение наработки оптимальной модели правового регулирования в части права гражданских лиц на незарегистрированное огнестрельное оружие в период военного положения для отражения и сдерживания вооруженной агрессии рф и разработали сбалансированную редакцию проекта закона «О внесении изменений участия гражданских лиц в защите Украины» по совершенствованию порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием».

Законопроектом предлагается следующее:

— создать правовой механизм для гражданских лиц задекларировать (не сдать) в органах Национальной полиции Украины огнестрельное оружие, которое было получено или найдено и используется/использовалось с целью отражения и сдерживания вооруженной агрессии российской федерации;

— внедрить упрощенную и безвозмездную процедуру декларирования. Такое оружие есть государственная собственность, которая может находиться в пользовании гражданских лиц на период военного положения. В течение 90 дней после завершения или отмены военного положения такое оружие должно быть возвращено в Национальную полицию Украины;

— запрет гражданским лицам носить и хранить огнестрельное оружие, которое не состоит на учете или не пройдет добровольного декларирования в органах (подразделениях) Национальной полиции Украины, кроме районов ведения военных (боевых) действий. За совершение таких действий гражданские лица будут нести ответственность, предусмотренную Уголовным кодексом Украины, в общем порядке;

— гражданское лицо, которое найдет огнестрельное оружие и/или боеприпасы к нему, будет обязано в течение 24 часов сообщить Национальной полиции Украины о таком факте, передать находку полицейскому любым удобным способом для последующей сдачи или декларирования (в случае установления, что найденное оружие не использовалось в совершении уголовных правонарушений) или указать на местонахождение найденного оружия для дальнейшего изъятия;

— в случае установления причастности найденного или добровольно задекларированного огнестрельного оружия к совершению уголовных правонарушений, удаленных или незаконно измененных маркировок на огнестрельном оружии или несоответствия огнестрельного оружия требованиям, предусмотренным законом, такое оружие изымается органами Национальной полиции Украины.

Под огнестрельным оружием, подлежащим добровольному декларированию, понимается нарезное огнестрельное оружие калибра не более 12,7 мм, гладкоствольное огнестрельное оружие калибра не более 23 мм и боеприпасы к нему. Фактически под эти параметры оружия подпадают боевой пистолет, крупнокалиберная снайперская винтовка, автомат, охотничье ружье и т.д.

Разумеется, гражданским лицам не разрешалось и не разрешается использовать военную технику, танки, боевые машины пехоты, крупнокалиберные пулеметы, переносные зенитно-ракетные комплексы, гранатометы и другие разновидности исключительно военного оружия и техники.

Запрет гражданским лицам — гражданам Украины владеть огнестрельным оружием и боеприпасами на сегодняшний день обусловлен положениями части первой статьи 263 Уголовного кодекса Украины, которыми установлена уголовная ответственность за ношение, хранение, приобретение, передачу или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего вещества, обойных), взрыв или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения.

Поэтому, прежде всего, для предоставления человеку правовых гарантий пользования незарегистрированным оружием до завершения действия военного положения и непривлечения к уголовной ответственности в рамках статьи 263 Уголовного кодекса Украины, а также для усиления контроля за оборотом оружия разработан соответствующий законопроект №9538.

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