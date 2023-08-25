На зарплаты дисциплинарным инспекторам в 2024 году необходимо 50 млн грн, — ВСП

Должностной оклад руководителя Службы составит более 100 тысяч грн, а дисциплинарного инспектора – около 80 тысяч, но Минфин не учел эту потребность в предельных расходах на 2024 год.

На оплату труда дисциплинарных инспекторов, которые будут фильтровать дисциплинарные жалобы на судей, потребуется 50,74 млн грн. в 2024 году. Однако эти расходы не учел Минфин, доводя предельные объемы финансирования Высшему совету правосудия. Об этом заявил ВСП в своем обращении к Кабинету Министров и Министерству финансов.

Так, Минфин письмом от 7 августа 2023 года довел главным распорядителям средств госбюджета, в частности ВСП, предельные показатели расходов на 2024-2026 годы.

Но результаты обработки тех размеров расходов, которые довел Минфин, свидетельствуют, что финансирование в 2024 году может оказаться недостаточным.

В частности, проблема в том, что нужно будет платить зарплату дисциплинарным инспекторам Высшего совета правосудия.

Ведь в соответствии с законопроектом 9483-2, принятым Радой за основу 9 августа, должностной оклад руководителя службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия устанавливается в размере 40 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленного на 1 января. То есть более 107 тысяч грн, если учитывать размер ПМ в 2023 году, который для трудоспособных лиц составляет 2 684 грн.

Должностной оклад заместителя руководителя службы дисциплинарных инспекторов устанавливается в размере 35 ПМ, то есть около 94 тысяч грн.

Оклад дисциплинарного инспектора – в размере 30 прожиточных минимумов (80 520 грн).

Как отмечает ВСП, с учетом этого законопроекта фонд оплаты труда дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия на 2024 год должен увеличиться на 39,67 млн грн по сравнению с 2023 годом.

Напомним, в 2023 году Служба дисциплинарных инспекторов не заработала, но на оплату труда в ней было предусмотрено, по данным ВСП, 11 млн грн.

Итак, как указывает ВСП, в целом на оплату труда дисциплинарных инспекторов нужно 50,74 млн грн.

Вместе с тем, как мы ранее писали, законопроект №9483-2 предусматривает, что финансировать работу Секретариата Высшего совета правосудия смогут за счет денег иностранных государств.

Также, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в письме правительству Украины Высший совет правосудия указал, что в 2024 году может не хватить 18,8 млн грн на материальную помощь на оздоровление для членов Высшего совета правосудия и работников секретариата, 25 млн грн на премии, 14,5 млн грн на материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов и 15,26 млн грн для выплаты надбавки за выслугу лет работникам Высшего совета правосудия.

Автор: Наталья Мамченко

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