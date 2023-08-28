На сьогодні критично важливим питанням є забезпечення Вищої ради правосуддя додатковим приміщенням корисною площею 2173,1 кв м, – ВРП

Із 2021 року Вища рада правосуддя неодноразово порушувала, зокрема перед Кабінетом Міністрів, питання необхідності забезпечення додатковими приміщеннями.

Вища рада правосуддя потребує додаткового приміщення корисною площею 2173,1 кв м. Про це ВРП зазначила у своєму листі до Кабміну та Міністерства фінансів.

«Із 2021 року Вища рада правосуддя неодноразово порушувала, зокрема перед Кабінетом Міністрів України, питання необхідності забезпечення додатковими приміщеннями для розміщення працівників Вищої ради правосуддя, насамперед працівників служби дисциплінарних інспекторів ВРП.

Рахункова палата у звіті, затвердженому рішенням від 26 березня 2019 року № 7-2, звертала увагу Вищої ради правосуддя, що площа її адміністративної будівлі (4895,5 кв. м) є недостатньою, що негативно впливає на виконання Вищою радою правосуддя всіх покладених на неї функцій якісно і своєчасно.

Тому на сьогодні критично важливим питанням є забезпечення Вищої ради правосуддя додатковим приміщенням / приміщеннями корисною площею 2173,1 кв. метра», - зазначили у ВРП.

Нагадаємо, що в своєму зверненні ВРП також зауважила, що на оплату праці дисциплінарних інспекторів, які фільтруватимуть дисциплінарні скарги на суддів, потрібно буде 50,74 млн грн у 2024 році.

Відповідно до законопроекту 9483-2, який Рада ухвалила за основу 9 серпня, посадовий оклад керівника служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя встановлюється у розмірі 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленого на 1 січня. Тобто, більше 107 тисяч грн, якщо брати до уваги розмір ПМ у 2023 році. Оклад дисциплінарного інспектора – у розмірі 30 прожиткових мінімумів (80 520 грн).

Також, як раніше писала «Судово-юридична газета», у листі до Уряду України Вища рада правосуддя вказала, що у 2024 році може не вистачити 18,8 млн грн на матеріальну допомогу на оздоровлення для членів Вищої ради правосуддя та працівників секретаріату, 25 млн грн на премії, 14,5 млн грн на матеріально допомогу для вирішення соціально-побутових питань та 15,26 млн грн для виплати надбавки за вислугу років працівникам Вищої ради правосуддя.