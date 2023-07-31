Невідомі влаштували безлад в Дарницькому райсуді столиці та напали на суддю

Група осіб вже тривалий час тероризує Дарницький райсуд Києва, але судова охорона реагує дивно.

У Вищу раду правосуддя з повідомленням про втручання в здійснення правосуддя звернулася суддя Дарницького районного суду міста Києва Юлія Мицик.

Суддя повідомила, що у неї в провадженні перебуває скарга мешканця Києва на бездіяльність уповноважених осіб Дарницького Управління поліції ГУНП в Києві, яка полягає у невнесенні відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо заяви про вчинення кримінального правопорушення.

Розгляд зазначеної скарги мав відбутися ще 11 липня, однак в судове засідання не з’явилися ані заявник, ані представник поліції, ані прокурор. Відтак, розгляд скарги був перенесений на 17 липня.

Втім, 17 липня на засідання в суд прийшов не тільки заявник, але й його «група підтримки» – ще троє чоловіків. Чоловіки повідомили, що вони є «вільними слухачами».

При цьому заявник у категоричній формі відмовився надавати суду документи, що встановлюють його особу.

Після початку судового засідання невідомі почали порушувати порядок в судовому засіданні, на зауваження судді чоловіки не реагували.

Відтак, суддя Юлія Мицик була вимушена постановити ухвалу про видалення «вільних слухачів» із залу судових засідань.

Втім, через деякий час співробітники Судової охорони повідомили, що чоловіки відмовляються покидати зал судового засідання.

Тоді Юлія Мицик вирішила проводити судове засідання в іншій залі, куди було запрошено тільки заявника. Однак заявник знову відмовився надати суду документи на підтвердження своєї особи, внаслідок чого суддя оголосила про неявку заявника в судове засідання.

Крім того, оскільки, за словами Юлії Мицик, заявник поводив себе не зовсім адекватно і порушував порядок у судовому засіданні, вона також ухвалила і рішення про видалення чоловіка з зали судового засідання.

Коли суддя прямувала до нарадчої кімнати, один з чоловіків – «вільних слухачів», перегородив Юлії Мицик прохід, а потім штовхнув суддю.

Працівники Служби судової охорони в цій ситуації не сильно допомогли судді, оскільки чоловік не тільки відмовився виконувати їх розпорядження, а навіть поліз у бійку з судовими охоронцями.

У підсумку Юлія Мицик повернулась у залу судових засідань, яку змогла покинути тільки у супроводі судових охоронців.

Це врятувало суддю від нової спроби нападу, однак не від образ, які вигукував чоловік.

Як зазначила Юлія Мицик, інцидент, що відбувся 17 липня, мав негативні психологічні наслідки не тільки для судді, але й для інших працівників Дарницького райсуду, оскільки вони стали свідками зухвалого підриву авторитету судової влади.

Також, як повідомила Юлія Мицик, працівники судової охорони розповіли, що подібні дії зазначеної групи осіб в Дарницькому райсуді «є систематичними».

«Зухвало опираючись на безкарність, в майбутньому будуть поводити себе таким же чином, будучи впевненими, що криками, порушенням порядку, застосуванням фізичної сили вони отримають бажане», - поскаржилась суддя у ВРП на дії невідомих чоловіків.

Крім того, суддя повідомила, що 18 липня вона подала заяву про вчинення кримінального правопорушення групою осіб, а саме втручання в діяльність судді (ч. 1 ст. 376 КК), в місцеве управління поліції.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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