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  1. В Україні

Із Ольги Харлан, яка відмовилася тиснути руку росіянці, зняли дискваліфікацію

20:57, 28 липня 2023
Спортсменка зможе виступити у командних змаганнях на ЧС у Мілані, які будуть відбірковими на Олімпіаду-2024.
Із Ольги Харлан, яка відмовилася тиснути руку росіянці, зняли дискваліфікацію
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Міжнародна федерація фехтування (FIE) скасувала дискваліфікацію української фехтувальниці Ольги Харлан, яка відмовилася тиснути руку росіянці після поєдинку чемпіонату світу. Про це повідомляє La Reppublica

FIE скасувала рішення про дискваліфікацію Харлан за порушення регламенту на чемпіонаті світу. Таким чином лідерка збірної України зможе виступити у командних змаганнях на ЧС у Мілані, які будуть відбірковими на Олімпіаду-2024.

Зазначається, що керівництво FIE прислухалося до рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету. Також виконком федерації зазначив, що українка вчинила добросовісно та протягла лезо шаблі, щоб попрощатися із суперницею, за COVID-протоколом, який був чинним на момент старту ЧС. 

Раніше ми писали, що українську фехтувальницю Харлан дискваліфікували після відмови потиснути руку росіянці.

Додамо, що Україна буде оскаржувати дискваліфікацію Ольги Харлан з чемпіонату світу з фехтування.

Також стало відомо, що Україна попереджала організаторів Чемпіонату світу з фехтування про відмову від рукостискання з російськими атлетами.

Додамо, Міжнародний олімпійський комітет відреагував на скандал із дискваліфікацією Ольги Харлан.

А ще Ольга Харлан отримала автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024.

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