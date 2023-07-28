С Ольги Харлан, отказавшейся пожимать руку россиянке, сняли дисквалификацию

Спортсменка сможет выступить в командных соревнованиях на ЧМ в Милане, которые будут отборочными на Олимпиаду-2024.

Международная федерация фехтования (FIE) отменила дисквалификацию украинской фехтовальщицы Ольги Харлан, отказавшейся пожимать руку россиянке после поединка чемпионата мира. Об этом сообщает La Reppublica.

FIE отменило решение о дисквалификации Харлана за нарушение регламента на чемпионате мира. Таким образом, лидер сборной Украины сможет выступить в командных соревнованиях на ЧМ в Милане, которые будут отборочными на Олимпиаду-2024.

Отмечается, что руководство FIE прислушалось к рекомендациям Международного олимпийского комитета. Также исполком федерации отметил, что украинка поступила добросовестно и протянула лезвие сабли, чтобы попрощаться с соперницей, за COVID-протоколом, который действовал на момент старта ЧМ.

Ранее мы писали, что украинскую фехтовальщицу Харлан дисквалифицировали после отказа пожать руку россиянке.

Добавим, что Украина будет оспаривать дисквалификацию Ольги Харлан по чемпионату мира по фехтованию.

Также стало известно, что Украина предупреждала организаторов Чемпионата мира по фехтованию об отказе от рукопожатия с российскими атлетами.

Добавим, Международный олимпийский комитет отреагировал на скандал с дисквалификацией Ольги Харлан.

А еще Ольга Харлан получила автоматическую квалификацию на Олимпиаду-2024.

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