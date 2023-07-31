Неизвестные устроили беспорядок в Дарницком райсуде столицы и напали на судью

Группа лиц уже долгое время терроризирует Дарницкий райсуд Киева, но судебная охрана реагирует странно.

В Высший совет правосудия с уведомлением о вмешательстве в осуществление правосудия обратилась судья Дарницкого районного суда города Киева Юлия Мыцик.

Судья сообщила, что у нее в производстве находится жалоба жителя Киева на бездействие уполномоченных лиц Дарницкого Управления полиции ГУНП в Киеве, которая заключается в невнесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по заявлению о совершении уголовного правонарушения.

Рассмотрение указанной жалобы должно было состояться еще 11 июля, однако в судебное заседание не явились ни заявитель, ни представитель полиции, ни прокурор. Таким образом, рассмотрение жалобы было перенесено на 17 июля.

Впрочем, 17 июля в суд пришел не только заявитель, но и его «группа поддержки» – еще трое мужчин. Мужчины сообщили, что они «свободные слушатели».

При этом заявитель в категорической форме отказался представить суду документы, устанавливающие его личность.

После начала судебного заседания неизвестные начали нарушать порядок в заседании, на замечания судьи мужчины не реагировали.

Судья Юлия Мыцик была вынуждена принять решение об удалении «свободных слушателей» из зала судебных заседаний.

Впрочем, спустя некоторое время сотрудники Судебной охраны сообщили, что мужчины отказываются покидать зал судебного заседания.

Тогда Юлия Мыцик решила проводить судебное заседание в другом зале, куда был приглашен только заявитель. Однако заявитель снова отказался представить суду документы, удостоверяющие его личность, в результате чего судья объявила о неявке заявителя в судебное заседание.

Кроме того, поскольку, по словам Юлии Мыцик, заявитель вел себя не совсем адекватно и нарушал порядок в судебном заседании, она также приняла решение и об удалении мужчины из зала судебного заседания.

Когда судья направлялась в совещательную комнату, один из мужчин – «свободных слушателей», преградил Юлии Мыцик проход, а затем толкнул судью.

Сотрудники Службы судебной охраны в этой ситуации не сильно помогли судье, поскольку мужчина не только отказался выполнять их распоряжения, но даже полез в драку с судебными охранниками.

В итоге Юлия Мыцик вернулась в зал судебных заседаний, который смогла покинуть только в сопровождении судебных охранников.

Это спасло судью от новой попытки нападения, однако не от оскорблений, которые выкрикивал мужчина.

Как отметила Юлия Мыцик, произошедший 17 июля инцидент имел негативные психологические последствия не только для судьи, но и для других работников Дарницкого райсуда, поскольку они стали свидетелями «дерзкого подрыва авторитета судебной власти».

Так же, как сообщила Юлия Мыцик, работники судебной охраны рассказали, что подобные действия указанной группы лиц в Дарницком райсуде «являются систематическими».

«Опираясь на безнаказанность, в будущем будут вести себя таким же образом, будучи уверенными, что криками, нарушением порядка, применением физической силы они получат желаемое», - пожаловалась судья в ВСП на действия неизвестных мужчин.

Кроме того, судья сообщила, что 18 июля она подала заявление о совершении уголовного правонарушения группой лиц, а именно об их вмешательстве в деятельность судьи (ч. 1 ст. 376 УК), в местное управление полиции.

Автор: Вячеслав Хрипун

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