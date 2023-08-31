«Шпаргалки по-новому»: у сервісному центрі МВС Вінниці «накрили» аферу водія під час теоретичного

У сервісному центрі МВС Вінниці розповіли, як здавав теорію на водіння хитромудрий водій.

Джерело фото: Головний сервісний центр МВС

У сервісному центрі МВС Вінниці молодик прийшов на теоретичний іспит з водіння з мікрокамерою, мікрофоном та мікронавушником, – повідомляє Головний сервісний центр МВС.

«Кандидат у водії прийшов складати теоретичний іспит. Під час процесу адміністратор помітив підозрілу рухову активність, коли хлопець відповідав на питання за компʼютером. Підійшовши ближче – все стало зрозумілим. Молодик намагався використати хитромудрі пристрої для складання теорії, прикріпивши до тіла мікрокамеру, мікрофон та павербанк, а у вухо – мікронавушник», – розповіли у сервісному центрі.

Так, афера не вдалася, а хлопець замість практичного іспиту готує пояснення для правоохоронців.

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