«Шпаргалки по-новому»: в сервисном центре МВД Винницы «накрыли» аферу водителя во время теоретического экзамена

В сервисном центре МВД Винницы рассказали, как сдавал теорию на вождение хитроумный водитель.

Источник фото: Главный сервисный центр МВД

В сервисном центре МВД Винницы молодой человек пришел на теоретический экзамен по вождению с микрокамерой, микрофоном и микронаушником, – сообщает Главный сервисный центр МВД.

«Кандидат в водители пришел сдавать теоретический экзамен. Во время процесса администратор заметил подозрительную двигательную активность, когда парень отвечал на вопросы за компьютером. Подойдя ближе - все стало понятно. Парень пытался использовать хитроумные устройства для составления теории, прикрепив к телу микрокамеру, микрофон и павербанк, а в ухо – микронаушник», – рассказали в сервисном центре.

Таким образом, афера не удалась, а парень вместо практического экзамена готовит объяснения для правоохранителей.

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