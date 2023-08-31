Наша армия не настолько велика, — Данилов опроверг данные о 70 тысячах погибших

По словам секретаря СНБО, западные СМИ преувеличивают потери украинских военных в войны с рф.

Секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг информацию NYT о том, что якобы потери Украины с начала полномасштабного вторжения рф уже 70 тысяч погибших военных. Об этом он рассказал в интервью Welt.

По словам Данилова, эта информация совершенно не соответствует действительности, а те, кто называет такие цифры, не владеют ситуацией в стране.

Секретарь СНБО отметил, что в Украине не такая большая армия, чтобы говорить о таких цифрах.

"Наша армия не настолко велика, чтобы говорить о потерях в 70 тысяч военных. Те, кто называет такие цифры, очевидно, не владеют точной информацией о ситуации в нашей стране", - высказался Данилов.

"Мы ежедневно отслеживаем все происходящие на нашей территории процессы, начиная с 24 февраля 2022 года. Мне непонятно, почему уважаемые журналисты распространяют такую дезинформацию о наших потерях", - добавил он.

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