Требовал взятку от инвесторов за установку солнечных панелей: в Одесской области разоблачен чиновник пенитенциарного органа

Разоблачен руководитель управления Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний, который требовал взятку за возможность привлечения иностранных инвестиций.

Правоохранители разоблачили заместителя начальника Управления обеспечения деятельности в южном регионе Департамента по исполнению уголовных наказаний на вымогательстве денег за возможность привлечения иностранных инвестиций. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

«Желая инвестировать в Украину, несмотря на войну, граждане Израиля обратились в орган по вопросам исполнения наказаний по реализации бизнес-плана по расположению на зданиях и сооружениях одной из исправительных колоний в Одессе солнечных батарей. Они обязаны сделать в совокупности солнечную электростанцию, с предварительной загрузкой производственной части учреждения различными заказами на работу со сплавом.

Однако фигурант за допуск представителей инвесторов на территорию учреждения, подписание соответствующего договора и начала работ, выдвинул требование о предоставлении взятки в качестве «входного билета», который, по его словам, должен быть передан руководству Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний, а дальнейший незаконный доход, мол, будут разделены, в частности, между должностными лицами Управления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители задокументировали вымогательство и получение 7 тысяч долларов должностным лицам, после чего он предоставил соответствующие указания на подписание договора и начало завоза материалов для выполнения работ.

Также проведены обыски по месту расположения структурного подразделения Департамента по исполнению уголовных наказаний и мест жительства его руководства. В результате по месту жительства подозреваемого обнаружено и изъято более 100 тысяч долларов и 6800 евро.

Среди указанных средств, по словам жены подозреваемого, является их личным сохранением, обнаружено 1700 долларов, которые были ранее переданы в качестве неправомерной выгоды.

Чиновнику Государственной уголовно-исполнительной службы Украины уведомлено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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