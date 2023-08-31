Зеленский сообщил, какие последствия могут быть, если не остановить коррупцию в рамках закона

По словам Президента Украины, если не остановить коррупцию в рамках закона, это может демотивировать людей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, если коррупцию в стране не остановят в рамках закона, то это чревато демотивацией людей и единства страны. Об этом Глава государства сказал в интервью португальскому телеканалу RTP.

По словам Президента, необходимо законодательно приравнять коррупцию к государственной измене. Он считает, что «в военное время к вопросу о коррупционных рисках нужно подходить гораздо серьезнее, чем в мирное».

Также Зеленский признал, что «в связи с войной люди находятся под большим давлением и именно поэтому мы не можем рисковать никакими, пусть даже незначительными, моментами коррупции».

«Люди борются, защищают свои дома, своих детей, делятся своими пенсиями и зарплатами с военными, а не со своими детьми», - сказал он.

«Если не остановить коррупцию в рамках закона, то это чревато демотивацией людей, их веры в победу, в Украине и угрожает самому единству страны», - сказал Зеленский.

Однако Президент не согласился с тем, что коррупция в Украине существует везде, но добавил, что «мы не имеем права иметь коррупцию ни на каком уровне».

Ранее сообщалось, что в Раде зарегистрировали законопроект о приравнивании коррупции к госизмене.

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