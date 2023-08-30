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В Раде зарегистрировали законопроект о приравнивании коррупции к госизмене

11:37, 30 августа 2023
Ранее приравнивание коррупционных преступлений к государственной измене анонсировал Владимир Зеленский.
В Раде зарегистрировали законопроект о приравнивании коррупции к госизмене
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Как известно, в конце прошлой недели Президент Владимир Зеленский рассказал, что коррупционные преступления могут быть приравнены к государственной измене. «Я поставил задачу. Законодателю будет предложено приравнять коррупцию к государственной измене на военное время. Конечно, такое оружие не может быть постоянным, но на время войны это поможет», - отметил Зеленский в интервью.

«Что касается приравнивания коррупции к госизмене на военное время, я думаю, что это будет достаточно серьезный инструмент. Чтоб даже не думали. Но это не расстрел, не сталинизм», – добавил Зеленский.

Президент отметил, что соответствующий инструмент может быть «задействован как можно скорее».

По словам Владимира Зеленского, соответствующий законопроект будет внесен в течение недели. А дальше дело за парламентом, добавил он.

30 августа в Верховной Раде появился «Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно приравненная к карности коррупционных уголовных правонарушений к государственной измене на период военного положения в Украине» (орфография названия сохранена – прим. ред.)

Авторами законопроекта выступают народные депутаты Дмитрий Разумков, Оксана Дмитриева, Ольга Саладуха, Валерий Божик, Василий Мокан и другие.

Текст законопроекта по состоянию на 11-30 не опубликован.

Напомним, что среди сообщества активистов инициатива приравнивания коррупционных преступлений к государственной измене вызвала опасения, что дела НАБУ могут передать СБУ. Также они обратили внимание, что во время выхода интервью Президента в Вашингтон уехала делегация представителей антикоррупционных органов – САП, НАБУ и Высшего антикоррупционного суда.

Вместе с тем Разумков отмечает, что в своем законопроекте он не предусматривает передачу дел от НАБУ в СБУ. «Этими вопросами должны продолжать заниматься профильные антикоррупционные органы: НАБУ, САП и Высший антикоррупционный суд», добавил он.

Автор: Наталья Мамченко

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