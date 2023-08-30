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Закон не вимагає звернення до слідчого судді за відповідним дозволом для проведення обшуку за наявності згоди особи, яка орендує приміщення, - позиція Верховного Суду.

Пропозиція слідчого більш детально розповісти про обставини вчинення злочину не свідчить про те, що відбувався допит підозрюваного, а не слідчий експеримент, - ККС ВС

Розгляд слідчим суддею клопотання про арешт тимчасово вилученого майна з порушенням строків, передбачених ст. 171 КПК, не є підставою для визнання арештованих речових доказів недопустимими, - ККС ВС.

Ухилення від призову створює в очах громадян негативне враження безкарності, - Харківський апеляційний суд скасував покарання з випробуванням для ухилянта

Харківський апеляційний суд скасував ухилянту можливість відбуття покарання з випробуванням, зазначивши, що ухилення від призову на військову службу створює в очах громадян та суспільства в цілому негативне враження безладдя та безкарності.

Набули сили зміни до КПК про незарахування певних строків до загальних строків досудового розслідування

У кримінальних провадженнях, де з моменту внесення відомостей до ЄРДР та на 24 лютого 2022 року жодній особі не повідомлено про підозру, строк від 24 лютого 2022 року до дати припинення воєнного стану не будуть включати до загальних строків досудового розслідування у 12 та 18 місяців.

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У Раді зареєстрували законопроект про прирівняння корупції до держзради

11:37, 30 серпня 2023
Раніше прирівняння корупційних злочинів до державної зради анонсував Володимир Зеленський.
У Раді зареєстрували законопроект про прирівняння корупції до держзради
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Як відомо, наприкінці минулого тижня Президент Володимир Зеленський розповів, що корупційні злочини можуть прирівняти до державної зради. «Я поставив задачу. Законодавцю буде запропоновано прирівняти корупцію до державної зради на військовий час. Авжеж, така зброя не може бути постійною, але на час війни це допоможе», - зазначив Зеленський в інтерв’ю.

«Що стосується прирівняння корупції до держзради на військовий час, я думаю, що це буде досить серйозний інструмент. Щоб навіть не думали. Але це не розстріл, не сталінізм», додав Зеленський.

Президент зазначив, що відповідний інструмент може бути «задіяний якомога швидше».

За словами Володимира Зеленського, відповідний законопроект буде внесений протягом тижня. А далі справа за парламентом, додав він.  

30 серпня у Верховній Раді з’явився «Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо прирівняна карності корупційних кримінальних правопорушень до державної зради на період воєнного стану в Україні» (орфографія назви збережена – прим. ред.)

Авторами законопроекту виступають народні депутати Дмитро Разумков, Оксана Дмитрієва, Ольга Саладуха, Валерій Божик, Василь Мокан та інші.

Текст законопроекту станом на 11-30 не опубліковано.

Нагадаємо, що серед спільноти активістів ініціатива прирівняння корупційних злочинів до державної зради викликала побоювання у тому, що справи НАБУ можуть передати до СБУ. Також вони звернули увагу, що на час виходу інтерв'ю Президента у Вашингтон поїхала делегація представників антикорупційних органів – САП, НАБУ та Вищого антикорупційного суду.

Разом з тим, Разумков зазначає, що у своєму законопроекті він не передбачає передачу справ від НАБУ до СБУ. «Цими питаннями мають продовжувати займатися профільні антикорупційні органи: НАБУ, САП і Вищий антикорупційний суд», додав він.

Автор: Наталя Мамченко

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