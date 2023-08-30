У Раді зареєстрували законопроект про прирівняння корупції до держзради

Раніше прирівняння корупційних злочинів до державної зради анонсував Володимир Зеленський.

Як відомо, наприкінці минулого тижня Президент Володимир Зеленський розповів, що корупційні злочини можуть прирівняти до державної зради. «Я поставив задачу. Законодавцю буде запропоновано прирівняти корупцію до державної зради на військовий час. Авжеж, така зброя не може бути постійною, але на час війни це допоможе», - зазначив Зеленський в інтерв’ю.

«Що стосується прирівняння корупції до держзради на військовий час, я думаю, що це буде досить серйозний інструмент. Щоб навіть не думали. Але це не розстріл, не сталінізм», додав Зеленський.

Президент зазначив, що відповідний інструмент може бути «задіяний якомога швидше».

За словами Володимира Зеленського, відповідний законопроект буде внесений протягом тижня. А далі справа за парламентом, додав він.

30 серпня у Верховній Раді з’явився «Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо прирівняна карності корупційних кримінальних правопорушень до державної зради на період воєнного стану в Україні» (орфографія назви збережена – прим. ред.)

Авторами законопроекту виступають народні депутати Дмитро Разумков, Оксана Дмитрієва, Ольга Саладуха, Валерій Божик, Василь Мокан та інші.

Текст законопроекту станом на 11-30 не опубліковано.

Нагадаємо, що серед спільноти активістів ініціатива прирівняння корупційних злочинів до державної зради викликала побоювання у тому, що справи НАБУ можуть передати до СБУ. Також вони звернули увагу, що на час виходу інтерв'ю Президента у Вашингтон поїхала делегація представників антикорупційних органів – САП, НАБУ та Вищого антикорупційного суду.

Разом з тим, Разумков зазначає, що у своєму законопроекті він не передбачає передачу справ від НАБУ до СБУ. «Цими питаннями мають продовжувати займатися профільні антикорупційні органи: НАБУ, САП і Вищий антикорупційний суд», додав він.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.