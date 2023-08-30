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В Одесі затримали розвідника російського угруповання «Призрак»

16:28, 30 серпня 2023
Ним виявився місцевий прихильник «руського миру», який воював на сході країни проти українськи захисників.
В Одесі затримали розвідника російського угруповання «Призрак»
Фото: СБУ
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В Одесі затримали учасника терористичної організації «лнр». Ним виявися місцевий прихильник кремлівського режиму. Під час масових заворушень в Одесі на початку травня 2014 року він брав активну участь у провокаціях на користь рф, повідомляє Служба безпеки України.

Тоді він втік до тимчасово окупованої частини Луганської області, щоб уникнули відповідальності за свої злочини, і приєднався до лав бойовиків.

Як повідомляється, його призначили командиром розвідувального підрозділу підконтрольного рф угруповання «Призрак», яке у подальшому було підпорядковано командуванню 2-го армійського корпусу країни-агресора.

З того часу він під псевдонімом «Санта» воював проти українських військ на сході країни, у тому числі в районі Бахмутської траси.

Згодом бойовик вирішив залишити своїх ватажків та приховано виїхав на підконтрольну Україні територію і повернувся до Одеси. У місті він намагався «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя.

Під час обшуків за місцями перебування зловмисника в обласному центрі виявлено фотоматеріали із доказами його перебування у складі терористичної «лнр».

Чоловіку повідомили про підозру в участі у терористичній групі чи терористичній організації.  Наразі він перебуває під вартою. 

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