Мінʼюст відкрив цифровий офіс ДРАЦС

Цифровий офіс буде опрацьовувати заяви про замовлення витягів та дублікатів свідоцтв, що подані через портал Дія.

Міністерство юстиції України повідомило, що розпочав роботу новостворений Цифровий офіс державної реєстрації актів цивільного стану Центрального міжрегіонального управління Мін’юсту.

У відомстві зазначають, що цифровий офіс представляє собою єдине відділення ДРАЦС у столиці, яке опрацьовує заяви про замовлення витягів та дублікатів свідоцтв, що подані через портал Дія. Створене задля зручності прийому заяв та ще швидшого їх опрацювання.

Заступник Міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Сергій Орлов повідомив, що перебуваючи у будь-якій точці країни - вдома, на роботі, в дорозі, маючи доступ до порталу Дія та електронний цифровий підпис, кожен громадянин має можливість замовити та отримати документ швидко, зручно та без зайвого витрачання часу.

«Концепт функціонування Цифрового офісу мінімізує контакт із державними органами. Також сервіс надає можливість отримати повторні свідоцтва та витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян з доставкою до дому», - підкреслив заступник Міністра.

Замовити доставку готових документів можна двома способами: курʼєром або у відділення Укрпошти. Забрати витяги/дублікати самостійно не вдасться. Оскільки відділення не здійснює прийом громадян.

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