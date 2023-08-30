Минюст открыл цифровой офис ГРАГС

Цифровой офис будет прорабатывать заявления о заказе выписок и дубликатов свидетельств, поданных через портал Дія.

Министерство юстиции Украины сообщило, что начал работу Цифровой офис государственной регистрации актов гражданского состояния Центрального межрегионального управления Минюста.

В ведомстве отмечают, что цифровой офис представляет собой единственное отделение ГРАГС в столице, которое прорабатывает заявления о заказе выписок и дубликатов свидетельств, поданных через портал Дія. Создано для удобства приема заявлений и еще более быстрой их обработки.

Заместитель Министра юстиции Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Сергей Орлов сообщил, что находясь в любой точке страны - дома, на работе, в дороге, имея доступ к порталу Дія и электронную цифровую подпись, у каждого гражданина есть возможность заказать и получить документ быстро, удобно и без лишней траты времени.

«Концепт функционирования цифрового офиса минимизирует контакт с государственными органами. Также сервис предоставляет возможность получить повторные свидетельства и выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан с доставкой на дом», - подчеркнул замминистра.

Заказать доставку готовых документов можно двумя способами: курьером или в отделении Укрпочты. Забрать выписки/дубликаты самостоятельно не удастся. Поскольку отделение не осуществляет прием граждан.

Ранее сообщалось, что подать заявление на регистрацию брака можно онлайн: как это сделать.

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