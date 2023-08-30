В Чикаго журналистов местного канала ограбили во время съемки сюжета об ограблении

Телевизионщики ограбили с оружием во время репортажа о серии ограблений.

Изображение: freepik.com

В американском Чикаго на журналистов, снимавших сюжет об ограблении, напали грабители.

Об этом пишет «Associated Press».

Испаноязычная станция Univision Chicago сообщила, что репортер и фотограф снимали сюжет около 5 часов утра в понедельник в районе Вест-Таун в Чикаго, когда трое мужчин в лыжных масках, размахивавших огнестрельным оружием, ограбили их, забрав телекамеру и другие вещи.

Представитель телеканала рассказал, что сюжет об ограблении в районе Вест-Таун планировали показать в утренних новостях. Однако в эфир он не попал – все кадры остались на украденной камере.

Этот эпизод стал вторым ограблением в этом месяце при участии журналистов.

Президент местного профсоюза рассказал, что некоторые информационные станции, связанные с профсоюзом, планируют принять дополнительные меры безопасности, в частности назначить охрану некоторым телевизионным группам.

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