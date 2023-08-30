Преподаватель, оправдывающая оккупантов перед студентами, предстанет перед судом

Преподаватель называла нападение страны-агрессора на Украину «упреждающим ударом».

62-летняя доцент кафедры одного из столичных университетов во время проведения учебного занятия в режиме видеосвязи оправдывала оккупантов перед студентами. Инцидент произошел в марте 2023 года.

Киевская городская прокуратура сообщила, что направила в суд обвинительный акт в отношении жительницы Киева, которая оправдывала вооруженную агрессию российской федерации против Украины, начатую в 2014 году, и отрицала временную оккупацию части территории Украины (ч. 1 ст. 436-2 УК Украины).

«В своих изречениях уроженка Республики Беларусь обвиняла действующего Президента Украины в неподписании Минских соглашений, что, по ее мнению, послужило причиной войны, а нападение страны-агрессора на Украину назвала «упреждающим ударом». При этом она обвиняла украинские войска в «обстрелах Донбасса» за последние девять лет и отрицала временную оккупацию территории Донецкой области», - говорится в сообщении.

В ходе следствия свою вину обвиняемая признала полностью. Обвинительный акт с соглашением о признании виновности направлен в Соломенский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

В прокуратуре добавили, что женщина была уволена с работы.

Ранее Служба безопасности собрала доказательную базу на владельца киевской торговой компании, причастного к финансированию вооруженной агрессии рф. Речь идет о бизнес-структуре, импортирующей и продающей в Украине климатическую технику из Восточной Азии.

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