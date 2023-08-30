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  1. В Україні

Викладачка, яка виправдовувала окупантів перед студентами, постане перед судом

12:43, 30 серпня 2023
Викладачка називала напад країни-агресора на Україну «випереджаючим ударом».
Викладачка, яка виправдовувала окупантів перед студентами, постане перед судом
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62-річна доцентка кафедри одного зі столичних університетів під час проведення навчального заняття в режимі відеозв’язку виправдовувала окупантів перед студентами. Інцидент стався у березні 2023 року.

Київська міська прокуратура повідомила, що скерувала до суду обвинувальний акт відносно мешканки Києва, яка виправдовувала збройну агресію російської федерації проти України, розпочату в 2014 році, та заперечувала тимчасову окупацію частини території України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

 «У своїх висловах уродженка Республіки Білорусь звинувачувала чинного Президента України у непідписанні Мінських угод, що, на її думку, послужило причиною війни, а напад країни-агресора на Україну назвала «випереджаючим ударом». При цьому вона звинувачувала українські війська у «обстрілах Донбасу» упродовж останніх дев`яти років та заперечувала тимчасову окупацію території Донецької області», - сказано у повідомленні.

У ході слідства свою вину обвинувачена визнала повністю. Обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості скеровано до Солом’янського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

У прокуратурі додали, що жінку було звільнено з роботи.

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