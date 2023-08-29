Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Діяльність Державної судової адміністрації у 2022-2023 роках визнана незадовільною – Рада суддів України

Керівництво ДСА запропоновано перевірити на наявність дисциплінарних проступків.

Спілкуватися із податковою під час розгляду скарг і перевірок можна буде онлайн, – Гетманцев зареєстрував законопроект

Платники податків зможуть взаємодіяти з податківцями у режимі відеоконференції.

Давид Арахамія про інцидент у Дніпрі: ми розмежуємо достатні і недостатні межі самооборони

Давид Арахамія заявив, що будуть ухвалені необхідні зміни і щодо зброї, і щодо самооборони, зокрема, буде розмежовано «межі достатньої і недостатньої самооборони».

Обрано координаторів нового складу Громадської ради доброчесності

Голова ВККС закликав членів ГРД допомогти навести лад у судовій владі.

Усунуть зловживання при нарахуванні виплат і премій: Шмигаль заявив, що Держбюджет на 2024 рік готують з новою системою оплати праці чиновників

У проекті Держбюджету на 2024 рік показники оплати праці держслужбовців закладені з урахуванням прийняття нового закону про реформу зарплат чиновників

  1. В Україні

Сплатив до бюджету рф понад 50 млн рублів: СБУ повідомила про підозру київському бізнесмену

20:26, 29 серпня 2023
Підконтрольні бізнесмену російські компанії продовжили свою діяльність після 24 лютого 2022 року і перераховували мільйонні суми до бюджету рф у вигляді податків.
Сплатив до бюджету рф понад 50 млн рублів: СБУ повідомила про підозру київському бізнесмену
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Служба безпеки зібрала доказову базу на власника київської торговельної компанії, який причетний до фінансування збройної агресії рф. Мова йде про бізнес-структуру, яка імпортує і продає в Україні кліматичну техніку зі Східної Азії. Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, власник цього підприємства є засновником ще двох торговельних компаній у москві.

«Напередодні повномасштабного вторгнення росії він виїхав до однієї з європейських країн, звідки координує свій бізнес, у тому числі на території країни-агресора.

Саме за вказівкою бізнесмена підконтрольні йому російські компанії продовжили свою комерційну діяльність після 24 лютого 2022 року і перераховували мільйонні суми до бюджету рф у вигляді податків.

Таким чином тільки протягом минулого року він профінансував державну казну країни-агресора на понад 50 млн російських рублів», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, фактичне «операційне» управління підприємствами, зокрема в росії, здійснювала із Києва фінансова директорка столичної компанії фігуранта.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили власнику підприємств та його підлеглій про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки ворожий поплічник перебуває за межами України, вживається комплекс заходів для його притягнення до відповідальності.

Щодо спільниці фігуранта – вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Гімон
    Микола Гімон
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Богдан Крикливенко
    Богдан Крикливенко
    керівник апарату Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Лисак
    Ігор Лисак
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Костянтин Кравченко
    Костянтин Кравченко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду