Сплатив до бюджету рф понад 50 млн рублів: СБУ повідомила про підозру київському бізнесмену

Підконтрольні бізнесмену російські компанії продовжили свою діяльність після 24 лютого 2022 року і перераховували мільйонні суми до бюджету рф у вигляді податків.

Служба безпеки зібрала доказову базу на власника київської торговельної компанії, який причетний до фінансування збройної агресії рф. Мова йде про бізнес-структуру, яка імпортує і продає в Україні кліматичну техніку зі Східної Азії. Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, власник цього підприємства є засновником ще двох торговельних компаній у москві.

«Напередодні повномасштабного вторгнення росії він виїхав до однієї з європейських країн, звідки координує свій бізнес, у тому числі на території країни-агресора.

Саме за вказівкою бізнесмена підконтрольні йому російські компанії продовжили свою комерційну діяльність після 24 лютого 2022 року і перераховували мільйонні суми до бюджету рф у вигляді податків.

Таким чином тільки протягом минулого року він профінансував державну казну країни-агресора на понад 50 млн російських рублів», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, фактичне «операційне» управління підприємствами, зокрема в росії, здійснювала із Києва фінансова директорка столичної компанії фігуранта.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили власнику підприємств та його підлеглій про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки ворожий поплічник перебуває за межами України, вживається комплекс заходів для його притягнення до відповідальності.

Щодо спільниці фігуранта – вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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