У Києві підпалили будинок 1830-х років, на місці якого хочуть побудувати ЖК: у Раді навели кроки для збереження історичних будівель

Олена Шуляк розповіла, які кроки слід зробити, щоб зберегти залишки історико-культурної спадщини.

У Києві на вулиці Дмитрівській вже вдруге сталася пожежа в історичному будинку 1830-х років, на місці якого хочуть спорудити житловий комплекс. Як зазначила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, вперше цю будівлю намагалися підпалити два роки тому.

За її словами, тоді міська рада пропонувала розірвати договір оренди з недобросовісним орендарем. Однак ідея до реалізації не дійшла.

«Марафон знищення історичної спадщини триває. І попри задекларовані благі наміри, наші великі міста продовжують стирати з лиця землі нашу історію і культуру, і це в час повномасштабної війни. Не слід відділяти свавілля забудовників від представників місцевої влади влади чи Мінкульту — бо все відбувається або за мовчазною згодою, або за тихою офіційною», — зазначила Шуляк.

Нардеп наголосила на тому, які кроки слід зробити, щоб зберегти залишки історико-культурної спадщини:

1️. Необхідно створити Держреєстр нерухомих пам’яток України як єдиного публічного джерела даних – тобто, електронний публічний реєстр, який буде містити інформацію про нерухомі пам’ятки культурної спадщини національного та місцевого значення, а також щойно виявлені об’єкти, які також отримують правову охорону на рівні з об’єктами культурної спадщини, включеними до реєстру.

2️. Треба забезпечити розробку науково-проектної документації щодо встановлення меж режимоутворюючих об’єктів культурної спадщини.

3️. Забезпечити постійний і безперервний моніторинг та контроль за дотриманням спеціально уповноваженими органами охорони культурної спадщини вимог законодавства у сфері охорони культурної спадщини.

4️. Підвищити відповідальність за порушення, які пов’язані з виконанням підготовчих чи будівельних робіт щодо пам’яток культурної спадщини та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

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