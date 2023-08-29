Чернігівський апеляційний суд, який зазнав руйнувань через ракетний удар рф, відновив роботу

Відновив роботу також Господарський суд Чернігівської області

Територіальне управління Служби судової охорони у Чернігівській області повідомило, що з 28 серпня відновили роботу Чернігівський апеляційний суд та Господарський суд Чернігівської області. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Нагадаємо, 19 серпня 2023 року, внаслідок російського ракетного удару по центру Чернігова, ушкоджень зазнали 4 установи системи правосуддя, серед яких - два суди. Постраждав один співробітник Служби судової охорони, який у той час перебував на службі.

«Попри поранення, контролер надав невідкладну допомогу постраждалій дівчині, до приїзду рятувальників - тушив приміщення магазину, який знаходиться в будівлі суду.

Загалом внаслідок вибуху в місті пошкоджені 66 будинків, 10 адміністративних будівель та 67 автівок. Постраждали понад 200 людей, більше півсотні - опинились в лікарнях. Семеро людей загинули, серед них — шестирічна Софія», - повідомили у ССО.

Раніше ми писали, що Чернігівський апеляційний суд внаслідок ракетного удару тимчасово не зможе працювати.

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