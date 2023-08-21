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Чернігівський апеляційний суд внаслідок ракетного удару тимчасово не зможе працювати

Було пошкоджено чотири об’єкти правосуддя, зокрема, приміщення Чернігівського апеляційного суду, постраждав співробітник ССО, який був на службі під час ракетного удару.

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Чернігівський апеляційний суд внаслідок ракетного удару тимчасово не зможе працювати

14:15, 21 серпня 2023
Було пошкоджено чотири об’єкти правосуддя, зокрема, приміщення Чернігівського апеляційного суду, постраждав співробітник ССО, який був на службі під час ракетного удару.
Чернігівський апеляційний суд внаслідок ракетного удару тимчасово не зможе працювати
Джерело фото: cna.court.gov.ua

Внаслідок ракетного удару у суботу, 19 серпня, країною-агресором по Чернігову сталося влучання в будівлю театру. Водночас через вибух було пошкоджено 4 об’єкти системи правосуддя. Також постраждав співробітник теруправління Служби судової охорони у Чернігівській області, який перебував на службі в цей час.

З урахуванням обстановки, що склалася, керівництвом територіального управління Служби прийнято рішення щодо посилення охорони пошкоджених будівель судів.

В свою чергу, колектив Чернігівського апеляційного суду висловлює співчуття родинам загиблих та пораненим внаслідок ракетного обстрілу 19.08.2023.

«Повідомляємо про те, що у зв’язку  зі значними пошкодженнями адмінбудівлі суду, робота суду тимчасово припиняється.

Судові засідання, призначені у період з 21.08.2023 по 25.08.2023 року, не відбудуться. Про дати перенесення судових засідань буде повідомлено учасників процесу судом додатково.

Дякуємо за розуміння!

Разом ми незламні! Слава Україні!», - зазначили у суді.

Джерело фото: cna.court.gov.ua

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, що їй стали відомі подробиці того, хто претендує на голову Служби судової охорони.

Автор: Наталя Мамченко

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