Чернігівський апеляційний суд внаслідок ракетного удару тимчасово не зможе працювати

Внаслідок ракетного удару у суботу, 19 серпня, країною-агресором по Чернігову сталося влучання в будівлю театру. Водночас через вибух було пошкоджено 4 об’єкти системи правосуддя. Також постраждав співробітник теруправління Служби судової охорони у Чернігівській області, який перебував на службі в цей час.
З урахуванням обстановки, що склалася, керівництвом територіального управління Служби прийнято рішення щодо посилення охорони пошкоджених будівель судів.
В свою чергу, колектив Чернігівського апеляційного суду висловлює співчуття родинам загиблих та пораненим внаслідок ракетного обстрілу 19.08.2023.
«Повідомляємо про те, що у зв’язку зі значними пошкодженнями адмінбудівлі суду, робота суду тимчасово припиняється.
Судові засідання, призначені у період з 21.08.2023 по 25.08.2023 року, не відбудуться. Про дати перенесення судових засідань буде повідомлено учасників процесу судом додатково.
Дякуємо за розуміння!
Разом ми незламні! Слава Україні!», - зазначили у суді.
Джерело фото: cna.court.gov.ua
Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, що їй стали відомі подробиці того, хто претендує на голову Служби судової охорони.
Автор: Наталя Мамченко
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