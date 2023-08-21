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Черниговский апелляционный суд в результате ракетного удара временно не сможет работать

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Черниговский апелляционный суд в результате ракетного удара временно не сможет работать

14:15, 21 августа 2023
Были повреждены четыре объекта правосудия, в частности, помещение Черниговского апелляционного суда, пострадал сотрудник ССО, находившийся на службе во время ракетного удара
Черниговский апелляционный суд в результате ракетного удара временно не сможет работать
Источник фото: cna.court.gov.ua

В результате ракетного удара в субботу, 19 августа, страной-агрессором по Чернигову произошло попадание в здание театра. В то же время из-за взрыва были повреждены 4 объекта системы правосудия. Также пострадал находившийся на службе сотрудник теруправления Службы судебной охраны в Черниговской области.

С учетом сложившейся обстановки руководством территориального управления Службы принято решение об усилении охраны поврежденных зданий судов.

В свою очередь, коллектив Черниговского апелляционного суда выражает соболезнования семьям погибших и раненым в результате ракетных обстрелов 19.08.2023.

«Сообщаем о том, что в связи со значительными повреждениями админздания суда работа суда временно прекращается.

Судебные заседания, назначенные в период с 21.08.2023 по 25.08.2023, не состоятся. О датах переноса судебных заседаний будут уведомлены участники процесса судом дополнительно.

Спасибо за понимание!

Вместе мы несокрушимы! Слава Украине!», - отметили в суде.

Источник фото: cna.court.gov.ua

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что ей стали известны подробности о том, кто претендует на главу Службы судебной охраны.

Автор: Наталья Мамченко

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