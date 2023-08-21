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Кто претендует на руководителя Службы судебной охраны: стали известны фамилии

Судебно-юридической газете стало известно, кто может возглавить Службу судебной охраны.

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Кто претендует на руководителя Службы судебной охраны: стали известны фамилии

13:35, 21 августа 2023
Судебно-юридической газете стало известно, кто может возглавить Службу судебной охраны.
Кто претендует на руководителя Службы судебной охраны: стали известны фамилии

Как известно, должность главы Службы судебной охраны длительное время вакантна. Недавно Высший совет правосудия назначил вр. и. о. председателя Службы Павла Трясуна.

Напомним, сам конкурс состоится в помещении ГСА 25 августа.

«Судебно-юридической газете» стали известны фамилии кандидатов на должность главы Службы судебной охраны. Следует отметить, что в настоящее время ССО полностью закрыла данные по своим руководителям и руководителям теруправлений. Итак, мы проанализировали данные из открытых источников.

Итак, на этот пост претендуют:

Билецкий Олег Вячеславович.

Согласно открытым данным, Олег Билецкий занимал должность начальника управления по работе с персоналом центрального органа управления Службы судебной охраны. В июле 2022 года временно исполнял обязанности главы ССО.

Коваленко Игорь Александрович, по данным из открытых источников, лицо с таким ФИО занимает должность руководителя Территориального управления Службы судебной охраны в г. Киеве и Киевской области

Лисниченко Алексей Владимирович, по данным из открытых источников, лицо с таким ФИО в 2003 году занимало должность заместителя начальника Печерского РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве.

Лущай Руслан Александрович, по данным из открытых источников, лицо с таким ФИО в 2019 году было прокурором первого отдела процессуального руководства Второго управления организации и процессуального руководства досудебным расследованием, которое осуществляется следователями центрального аппарата ГБР, Департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных правонарушений ‚ надзора за соблюдением законов его оперативными подразделениями и поддержание публичного обвинения в соответствующих производствах.

Малыхин Павел Владимирович, по данным из открытых источников, лицо с таким ФИО было руководителем Военно-гражданской администрации города Авдеевка Донецкой области.

Мержук Владимир Петрович, лицо с таким ФИО, был кандидатом в ТУ ГБР в Хмельницке и в 2015 году – кандидатом в Управление по работе с общественностью НАБУ. Также лицо с таким ФИО было сотрудником милиции УМВД в Хмельницкой области.

Мирошников Иван Юрьевич, доцент кафедры криминального процесса и криминалистики КНУ имени Тараса Шевченко. Являлся кандидатом на должность члена ВККС в 2022 году. В финальный список не попал.

Мороз Виктор Анатольевич – заместитель председателя Службы судебной охраны, был в. о. главы Службы.

Обушенко Александр Николаевич занимал в 2021 году должность заместителя начальника управления – начальника отдела кадрового обеспечения управления по работе с персоналом центрального органа управления Службы судебной охраны.

Прудиус Евгений Филиппович – в 2019 году назначен начальником территориального управления Службы судебной охраны в Винницкой области.

Смолянинов Юрий Сергеевич – по данным из открытых источников, лицо с таким ФИО было в 2020 году первым заместителем начальника Главного сервисного центра МВД.

Трясун Павел Ростиславович, и. о. председателя Службы судебной охраны

Царенко Алексей Михайлович по данным из открытых источников, лицо с таким ФИО было руководителем Службы автомобильных дорог Кировоградщины, советником Запорожского городского главы.

Напомним, что по условиям конкурса председатель Службы судебной охраны будет получать должностной оклад в 40 тысяч грн. Денежное довольствие главы ССО в соответствии с частью первой статьи 165 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» состоит из должностного оклада, оклада по специальному званию, ежемесячных дополнительных видов денежного довольствия (повышение должностного оклада, надбавки, доплаты, имеющие постоянный характер), премии и одноразовых дополнительных видов денежного довольствия.

Автор: Наталя Мамченко

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