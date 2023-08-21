Кто претендует на руководителя Службы судебной охраны: стали известны фамилии

Судебно-юридической газете стало известно, кто может возглавить Службу судебной охраны.

Как известно, должность главы Службы судебной охраны длительное время вакантна. Недавно Высший совет правосудия назначил вр. и. о. председателя Службы Павла Трясуна.

Напомним, сам конкурс состоится в помещении ГСА 25 августа.

«Судебно-юридической газете» стали известны фамилии кандидатов на должность главы Службы судебной охраны. Следует отметить, что в настоящее время ССО полностью закрыла данные по своим руководителям и руководителям теруправлений. Итак, мы проанализировали данные из открытых источников.

Итак, на этот пост претендуют:

Билецкий Олег Вячеславович.

Согласно открытым данным, Олег Билецкий занимал должность начальника управления по работе с персоналом центрального органа управления Службы судебной охраны. В июле 2022 года временно исполнял обязанности главы ССО.

Коваленко Игорь Александрович, по данным из открытых источников, лицо с таким ФИО занимает должность руководителя Территориального управления Службы судебной охраны в г. Киеве и Киевской области

Лисниченко Алексей Владимирович, по данным из открытых источников, лицо с таким ФИО в 2003 году занимало должность заместителя начальника Печерского РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве.

Лущай Руслан Александрович, по данным из открытых источников, лицо с таким ФИО в 2019 году было прокурором первого отдела процессуального руководства Второго управления организации и процессуального руководства досудебным расследованием, которое осуществляется следователями центрального аппарата ГБР, Департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных правонарушений ‚ надзора за соблюдением законов его оперативными подразделениями и поддержание публичного обвинения в соответствующих производствах.

Малыхин Павел Владимирович, по данным из открытых источников, лицо с таким ФИО было руководителем Военно-гражданской администрации города Авдеевка Донецкой области.

Мержук Владимир Петрович, лицо с таким ФИО, был кандидатом в ТУ ГБР в Хмельницке и в 2015 году – кандидатом в Управление по работе с общественностью НАБУ. Также лицо с таким ФИО было сотрудником милиции УМВД в Хмельницкой области.

Мирошников Иван Юрьевич, доцент кафедры криминального процесса и криминалистики КНУ имени Тараса Шевченко. Являлся кандидатом на должность члена ВККС в 2022 году. В финальный список не попал.

Мороз Виктор Анатольевич – заместитель председателя Службы судебной охраны, был в. о. главы Службы.

Обушенко Александр Николаевич занимал в 2021 году должность заместителя начальника управления – начальника отдела кадрового обеспечения управления по работе с персоналом центрального органа управления Службы судебной охраны.

Прудиус Евгений Филиппович – в 2019 году назначен начальником территориального управления Службы судебной охраны в Винницкой области.

Смолянинов Юрий Сергеевич – по данным из открытых источников, лицо с таким ФИО было в 2020 году первым заместителем начальника Главного сервисного центра МВД.

Трясун Павел Ростиславович, и. о. председателя Службы судебной охраны

Царенко Алексей Михайлович по данным из открытых источников, лицо с таким ФИО было руководителем Службы автомобильных дорог Кировоградщины, советником Запорожского городского главы.

Напомним, что по условиям конкурса председатель Службы судебной охраны будет получать должностной оклад в 40 тысяч грн. Денежное довольствие главы ССО в соответствии с частью первой статьи 165 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» состоит из должностного оклада, оклада по специальному званию, ежемесячных дополнительных видов денежного довольствия (повышение должностного оклада, надбавки, доплаты, имеющие постоянный характер), премии и одноразовых дополнительных видов денежного довольствия.

Автор: Наталя Мамченко

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