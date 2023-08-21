Киев получил 3 городских автобуса и 3 кареты скорой помощи, — Кличко

Автобусы в скором времени выйдут на маршруты, а автомобили «скорой» - заступят на дежурство.

В понедельник, 21 августа, Киев получил от украинских благотворителей 3 городских автобуса Mercedes Citaro. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

Автобусы приобрела в Германии компания «Киевпассервис» и подарила городу.

«Эти автобусы в хорошем техническом состоянии и уже скоро выйдут на маршруты Киева», - отметил Кличко.

Мэр добавил, что недавно от немецкого города-партнера Гамбург украинская столица получила 3 карета скорой помощи на базе Mercedes Sprinter.

«Эти автомобили особенные тем, что имеют мощные двигатели и спаренные сзади колеса. А также большой салон для транспортировки больных. Машины уже дооснащаются в соответствии с нашими требованиями. И вскоре они вступят на дежурство в столице», — отметил Кличко.

В целом, с начала широкомасштабной войны Киев привлек и получил от европейских партнеров и благотворителей в качестве помощи:

47 современных карет скорой помощи

41 пожарный автомобиль

82 городских автобуса.

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