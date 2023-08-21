BMW и Audi отключили российских дилеров от своего программного обеспечения – СМИ

Владельцы этих авто не смогут сделать дубликат ключей.

Источник фото: audi-mediacenter.com

Немецкие автоконцерны BMW и Audi отключили российских дилеров от программного обеспечения. Об этом пишет Ассоциация украинских автомобилепроизводителей «Укравтопром».

Отмечается, что российским владельцам автомобилей BMW и Audi теперь недоступна история технического обслуживания авто, обновление медиа-системы и прошивки различных блоков авто.

Кроме того, владельцы этих авто не смогут сделать дубликат ключей, а также неизвестно, смогут ли дилеры проводить диагностику машин.

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