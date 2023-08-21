Покушение на убийство заместителя главы налоговой Евгения Сокура: суд арестовал подозреваемых без права залога

На время расследования по делу покушения на убийство Евгения Сокура сообщники будут находиться под стражей без возможности внесения залога.

Источник фото: полиция Киева

Суд избрал меры пресечения задержанным в попытке покушения на заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгения Сокура, – сообщает полиция Киева.

«На время досудебного расследования сообщники будут находиться под стражей без возможности внесения залога. Следующие десять лет они могут провести в тюрьме», – говорится в сообщении.

Напомним, 17 августа в центре города произошло покушение на убийство заместителя Председателя ГНС Украины Евгения Сокура, его удалось спасти.

В МВД сообщили, что Национальная полиция предупредила нападение на заместителя руководителя Государственной налоговой службы Украины. Эффективно сработали оперативники уголовного розыска.

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